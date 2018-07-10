〈台塑四寶業績發表〉Q3需求暢旺 南亞、台化營收可望優於Q2

台塑四寶今 (10) 日公布第 2 季合併營收與獲利表現，集團獲利 733.69 億元，上半年集團獲利更達 1299.93 億元，年增 37.8％。展望第 3 季，南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 均認為，第 3 季營收將優於第 2 季，而台塑 (1301-TW) 則受歲修廠較多、產銷量減少影響，力求營收與第 2 季相當，台塑化 (6505-TW) 受到第 2 季油品表現墊高基期影響，第 3 季營收可能不如第 2 季。

台塑

展望第 3 季，台塑董事長林健男表示，第 3 季為石化產品需求旺季，不過，第 3 季旗下歲修廠較第 2 季多，產銷量減少，預期營收將較第 2 季衰退，將積極檢討縮短歲修時程，力求第 3 季營收與第 2 季相當。

林健男指出，第一，近期中美貿易戰升溫，市場充滿不確定因素，中國人民銀行將調降準備率 0.5 個百分點，將增加中小企業貨幣供給，提升客戶購買意願，有利石化產品需求。此外，經團隊評估，目前中美貿易戰對台塑與台塑美國並沒有影響。

第二，中國 6 月提出加強生態環境保護法，未能符合規定的中小企業工廠將關閉或降量生產，造成短期內中國石化原料需求降低，不過，台塑近年來積極拓展新興市場，銷售紐澳比重已由去年的 8.6% 提高至 10.2%，中南美洲則由去年的 1.1% 提升至 2.4%，即使中國石化原料需求降低，暫不影響台塑石化產品營運。

第三，第 3 季亞洲 14 家輕油裂解廠歲修，影響產能 831 萬噸，影響乙烯供給量 60 萬噸，將使原料供給吃緊，且第 3 季包括 PVC、HDPE、PP 與 AN 等下游需求暢旺，有利產品銷售。

第四，配合台塑化 OL-1 廠歲修，第 3 季台塑將有 5 廠安排歲修，另有 5 廠安排工檢，且中油將進行乙烯管檢測，使乙烯供應量減少，將有 4 廠因此歲修，第 3 季台塑共有 14 個廠安排歲修，高於第 2 季的 9 個廠，預估開工率 89%，低於第 2 季的 93%。

南亞

展望 7 月，南亞董事長吳嘉昭表示，預期 7 月營收將較 6 月稍微成長，由於電子材料與塑膠加工品第 3 季進入旺季，目前電子材料終端需求仍相當強勁，加上供應鏈庫存偏低，產能可望全產全銷，但玻纖布等將供應自用，不會納入營收，因此 7 月營收預期僅較 6 月小幅成長。

化工產品部分，吳嘉昭指出，7 月仍有乙二醇等廠房停車定檢，美國德州乙二醇廠也將停產至 7/22，且恢復投產後也會優先供應自用需求，因此化工產品營收可能較 6 月持平。聚酯產品部分，美國廠維持全能生產，銷售量增加，但台灣市場步入淡季，營收將減少，預估 7 月聚酯產品營收將較 6 月衰退，塑膠加工品則延續旺季需求，營收應會成長。

展望第 3 季，吳嘉昭表示，第 3 季電子材料進入旺季，市場需求維持暢旺，但玻纖布等將供應自用，外售量減少，電子材料營收僅會較第 2 季小幅成長；化工產品由於中國下半年許多新聚酯產能投入，乙二醇需求維持，丙二酚受惠下游 PC 需求增加加上定檢完畢，可全能生產，營收應會成長；塑膠加工品部分，由於製程優化、產能提升，且第 3 季適逢旺季，將維持全產全銷，營收將較第 2 季成長。

台化

展望 7 月，台化副董事長洪福源表示，6 月傳統旺季啟動，但需求不如預期旺盛，相對淡季的 5 月卻也不淡，目前看來淡旺季不明顯，6 月在油價起伏、中美貿易戰、產油國想要增產與伊朗制裁等因素，使市場持保守觀望氣氛，主要產品價格開始下修，預期 7 月在產品價格下跌，加上 ARO-2 進入 50 天定檢影響售量，7 月營收表現可能不如 6 月。

展望第 3 季，洪福源指出，第 3 季主要影響為 ARO-2 定檢 50 天，不過，畢竟第 3 季適逢傳統旺季，中國庫存也偏低，預估市況不會太差，仍維持第 3 季營收優於第 2 季的看法，若下半年未有太大外來變數，整體營收應會與上半年持平。

台塑化

台塑化總經理曹明表示，由於第 2 季受惠國際油價大漲，油品存貨表現特別好，使第 3 季相較之下，油品價差較第 2 季稍微減少。談及國際油價，曹明則說，目前油價處高檔震盪，但要突破 80 美元相當困難，假如有其他政經因素影響，可能造成油價短時間的跳升。

曹明表示，油價第 1 季平均為 67.1 美元，第 2 季為 74.9 美元，目前所有全球信託與顧問公司根據產油國銷售與經濟變化評估，認為油價第 3 季可能上看 75 至 80 美元，但第 4 季可能下修至 72 美元，不過，若伊朗封鎖荷莫茲海峽的石油運輸，造成中東石油無法對外運輸，就會造成較大層面的影響。