〈台塑四寶業績發表〉四寶上半年獲利年增38% 共賺近1300億元創歷史新高

台塑四寶今 (10) 日公布第 2 季合併營收與獲利表現，集團獲利 733.69 億元，上半年集團獲利 1299.93 億元，年增 37.8％，創歷史新高，等於一天就賺進 7.2 億元。其中，台塑 (1301-TW) 上半年獲利與每股純益創同期新高，南亞 (1303-TW) 第 2 季與上半年每股純益均創同期高，台化 (1326-TW) 第 2 季每股純益為歷年同期高、上半年則為歷史次高。

台塑

台塑今年第 2 季合併營收 624.76 億元，季增 15.3%，年增 19.3 %；歸屬母公司業主稅後純益 171.54 億元，季增 44.4%，每股純益 2.69 元。今年上半年合併營收 1166.43 億元，年增 16.5%，創歷史次高紀錄；稅後純益 290.38 億元，年增 48.1%，每股純益 4.56 元。

台塑表示，第 2 季銷售量差增加 61.6 億元，銷售價差增加 21.4 億元，其中，銷售量部分，雖然第 1 季需求減少，但第 2 季適逢石化產品需求旺季，且下游客戶恢復正常採購，帶動第 2 季產品銷售量都較首季增加；銷售價差部分，由於亞洲輕裂廠第 2 季進入密集歲修期，加上中東齋戒月等因素，市場供給減少，使主要產品價格都較首季上漲。

從獲利表現來看，台塑指出，第 2 季稅前利益、稅後純益與每股純益均創歷年同期新高，其中，受惠液鹼、AN、MMA 等產品下游客戶需求強勁，價格上漲、利差擴增，帶動本業利益創歷史同期新高。

此外，認列台塑化與台塑美國公司轉投資收益達 96 億元，較上季增加 26 億元，來自南亞科的現金股利收入也達 11.7 億元，匯兌收益則由上季的匯損狀態中回溫，增加 13.1 億元、達到 10.5 億元。

南亞

南亞今年第 2 季合併營收 864.54 億元，季增 5.1%，年增 16.66%；歸屬母公司業主稅後純益 166.68 億元，季增 23.8%，創歷年同期新高，每股純益 2.1 元，也為歷年同期新高。今年上半年合併營收 1686.74 億元，年增 14.9%；稅後純益 301.33 億元，年增 51.4%，創歷年同期新高，每股純益 3.8 元。

南亞表示，第 2 季在工作天數增加帶動下，銷售量差增加 37.1 億元，而銷售價差則是增加 5.2 億元，主要原因在於聚酯產品第 2 季為傳統旺季，產品售價調高，帶動營收增加，另一方面，化工產品需求持續看俏，加上油價上漲，推升產品售價。

從獲利表現來看，南亞表示，第 2 季聚酯產品營運暢旺，價量齊揚，惟電子材料產品為傳統淡季，獲利小幅下滑；轉投資收益部分，認列台塑化收益 58.3 億元，認列南亞科收益達 33.3 億元，兩者合計較上季增加 31.9 億元；匯兌收益也從上季的匯損增加 13.4 億元達 9.7 億元。

台化

台化今年第 2 季合併營收 996.96 億元，季增 0.7%，年增 34.76%；歸屬母公司業主稅後純益 143.21 億元，季增 10.4%，每股純益 2.46。今年上半年合併營收 1986.53 億元，年增 15.9%；稅後純益 272.95 億元，年增 35.4%，每股純益 4.68 元。

台化表示，第 2 季銷售量差減少 24.3 億元，其中，台化廠減少 8.5 億元、台化出光廠減少 10.2 億元、台灣醋酸減少 6.3 億元、台化寧波廠減少 4.2 億元、福懋增加 4.1 億元；銷售價差方面，受到油價震盪走高影響，帶動石化產品與塑料產品價格上漲，銷售價差共增加 31.7 億元。

從獲利表現來看，台化表示，第 2 季已為連續 4 季度每股純益超過 2 元，上半年每股純益則為歷史次高紀錄，從營業利益來看，受到油價震盪走高，墊高原料成本，加上第 2 季 ARO-3 廠工檢、PTA-1 廠定檢、PTA-3 廠進行環保改善工程，使營業利益較首季減少 16. 億元。

雖本業營業利益較首季減少，不過，台化第 2 季業外轉投資收益增加 18.9 億元，南亞科現金股利增加 12.8 億元，出售土地利益增加 8.7 億元，匯兌方面由上季的匯損 0.2 億元改善為收益 6.7 億元，使整體業外收益增加 52.5 億元。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 今年第 2 季合併營收 1923.28 億元，季增 5.6%，年增 38.44%；歸屬母公司業主稅後純益 252.26 億元，季增 37.8%，每股純益達 2.65 元。今年上半年合併營收 3744.04 億元，年增 23.4%；稅後純益 435.27 億元，年增 25.5%，每股純益 4.57 元。

台塑化表示，第 2 季銷售量差增加 49.8 億元，銷售價差增加 152.3 億元。其中，煉油事業在原油煉製量增加、油品增售，加上油品平均售價上漲，帶動營收較首季增加 9.9%，烯烴事業由於產能利用率較首季的 98% 降低至 94%，烯烴產品銷售量減少，使營收較首季減少 5.6%。

從獲利表現來看，台塑化表示，本業營業利益較首季增加 66.2 億元，其中，煉油事業第 2 季整體開工率 96%，較首季的 89% 提高，帶動產品銷售量增加，加上油價上漲，使當季收料時間差與庫存差的效益優於第 1 季；烯烴事業部分，第 2 季雖有烯烴一廠定檢，使產銷量減少，但受惠市場對石化原料需求熱絡，產品利差維持穩健，加上原料上漲時所致的購料與存貨利益增加，營業利益表現優於首季。

業外收益部分，台塑化指出，認列現金股利收入達 11.8 億元，金融商品評價損失為 2.9 億元，認列權益法轉投資收益 2.7 億元，整體業外收益增加 37.3 億元。