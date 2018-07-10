羽絨出貨高價格推升+成衣拉貨 光隆6月營收創4年來新高

受惠羽絨價格今年持續高檔盤整，且禦寒羽絨成衣 6 月開始步入出貨旺季，光隆 (8916-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收 10.92 億元大關，創下 4 年來新高，第 2 季營收並以 27.82 億元，創 11 季來新高，季增幅達 64.29%，由於第 3 季進入成衣出口旺季，光隆單季營收可望持續看增。

光隆 6 月營收 10.92 億元大關，創下 4 年來新高，月增 29.4%，年增 31.47%，第 2 季營收 27.82 億元，創 11 季來新高，季增 4.29%，年增 31.47%，累計前 6 月營收為 44.75 億元，年增 20.18%。

光隆在桃園中壢區設立的研發暨物流中心今 (9) 日正式啟用，由桃園市長鄭文燦及光隆董事長詹賀博共同主持揭幕，詹賀博對光隆營運後市樂觀，預期光隆步出第 1 季淡季後，第 2、3 季出貨旺季動能看俏，並認為從目前 6-9 月成衣部門訂單滿載來看，今年營收將可突破 100 億元。

光隆是羽絨原料大廠，近年往成衣、家紡產品垂直整合，今年以來羽絨原料價格上揚 30%，且國際市場價格仍在高檔盤整，光隆羽絨占 6 月營收比重達 35%，有利光隆 6 月營收表現，今天公布的 6 月營收達 10.92 億元，創近 4 年來新高。

光隆昨日啟用研發暨物流中心，投資金額達 2.05 億元，針對在越南生產的羽絨成衣使用的化纖及羽絨主、副料，在台灣、中國大陸、日本、韓國採購後，在此物流中心整理後出口到越南縫製；且由於越南 10 個成衣廠目前訂單滿載，詹賀博表示，光隆今年營收將突破 100 億元，除擴大越南廠現有產能 20% 之外，考慮進一步到孟加拉、印尼及緬甸設廠生產。

光隆第 1 季純益為 7231 萬元，每股純益為 0.66 元，法人評估，光隆在脫離第 1 季的淡季之後，營收將在第 3 季達到最高峰，全年每股稅後純益可望衝高到 6 元的水準。