工銀國際: 市場避險情緒主導高收益債利差走勢

工銀國際報告指出，上周四，降準正式實施，市場資金充裕，銀行間同業拆借利率大幅回落。伴隨著長端債券表現的分化，國債收益率曲線進一步陡峭化。報告認為對貨幣政策轉鬆和放緩去杠桿進度的期待不應該太高，當前已經處於低位的國債收益率繼續下行空間或已有限。市場消化中美貿易爭端消息後，資管新規配套細則或將有望落地。近期違約事件頻發，上周在岸市場又有兩筆信用債違約。隨著去杠桿不斷深入，較低評級的信用債風險仍較大。離岸市場方面，10 年期美國國債收益率下行4個基點至2.86％，主要受到貿易爭端的不確定性及失業率略高於預期的影響，避險情緒持續。二級市場方面，中資美元債券表現仍受離岸信息風險事件所影響，iBoxx 中資美元債券總回報指數下跌0.4％，而高收益債券利差則大幅走寬92 個基點。離岸信用風險進一步浮現，五洲國際因若干在岸債務出現違約事件，觸發其2018 年9 月到期美元債技術性交叉違約。短期而言，市場避險情緒仍會主導高收益債券的利差走勢，但報告認為政策的收緊只會導致基本面的分化，以及債券估值的合理化, 並不會引發系統性風險。

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