一、二手房價大「倒掛」 內房 下跌壓力漸減

據內地《經濟參考報》報道，上半年各地區城市推行嚴厲調控政策，令一手市場普遍受到限購、限價、限貸等抑制性政策，導致部分城市一、二手房價出現嚴重「倒掛」現象，當中包括南京、杭州、上海及蘇州。

據我愛我家集團研究院統計，今年上半年北京市新建商品住宅(不含保障房)共網簽10790套，比去年下半年的14076套下降23.34%，降幅比例較大。上半年新房成交均價43198元/平方米，比去年下半年均價45879元減少5.84%。

龍湖(00960-HK)曾挫5.2%，現跌2.97%；雅居樂(03383-HK)曾挫5.5%，現跌3.5%；合景泰富(01813-HK)曾跌4%，現跌2.2%；龍光地產(03380-HK)曾跌3.33%，跌1.5%；碧桂園(02007-HK)曾跌2.2%，跌0.455%；奧園(03883-HK)曾跌1.6%，跌1.2%；恒大(03333-HK)曾跌1.8%，現微跌0.7%；萬科(02202-HK)曾跌1.5%，現跌0.38%。

不過，中海外(00688-HK)現微升0.4%；華潤置地(01109-HK)則升1.15%。

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