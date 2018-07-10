港股午盤漲0.41% 科網股走低 騰訊重挫 小米大漲9%

連漲 2 天的港股漲幅收窄，恒指今 (10) 日高開一度上漲 1%，截至午盤，恒指漲 0.41%，報 28807.09 點。國企指數漲 0.92%，報 10867.67 點；紅籌指數漲 0.34%，報 433162 點。

三桶油走高，中石油 (0857-HK) 漲 1.22%，中海油 (0883-HK) 漲 1.42%，中石化 (0386-HK 漲 1.28%。

科網股全線走低，中興通訊 (0763-HK) 跌 4.49%，華虹半導體 (1347-HK) 跌 4.27%，富智康集團 (2038-HK) 跌 2.63%，騰訊控股 (0700-HK) 跌 2.02%，瑞聲科技 (2018-HK) 跌 1.87%。

消費股走低。長城汽車 (2333-HK) 跌 5.91%，石四藥集團 (2005-HK) 跌 5.78%，藥明生物 (2269-HK) 跌 3.9%，蒙牛乳業 (2319-HK) 跌 3.55%。

騰訊控股今日大跌，主因瑞信將公司 2018 至 2019 年盈利預測分別下調 3.4% 及 3.5%，以反映近期行業走勢及次季業績遜預期，維持「跑贏大市」評級，惟目標價由港幣 523 元降至港幣 496 元。

昨天掛牌的小米 (1810-HK) 今 (10) 日則高開走高，股價一度暴漲超 10%，最高見港幣 18.56 元，重返上市價上方。截至午盤，小米漲 8.93%，報港幣 18.3 元，最新市值為港幣 4090 億元。麥格理唱好，給予目標價港幣 30 元，評級「跑贏大市」

小米即將納入恒生綜合指數。成份股將於 7 月 20 日收市後納入多個指數，並於 7 月 23 日起生效。此次小米將納入的指數有：恒生綜合指數 (包括恒生綜合行業指數 - 資訊科技業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數)、恒生環球綜合指數、恒生互聯網科技業指數。此次小米納入恒指為上市後 10 個交易日，創下港股史上最快紀錄。

金融界引述華盛資本證券高級分析師 louis 表示，美股已逐步消化中美貿易戰的問題，且暫未見惡化，美股 3 大指數高開高收。不過，有投資者估計，市場上仍有隱憂，傳統板塊或科網股也不宜高追。可以留意一些中小型企業，可能受貿易戰影響較少的關係，升幅會更可觀。

截至午間收盤，滬股通淨流入人民幣 5.25 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 2.55 億元；深港通淨流入人民幣 3.46 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 5.79 億元。

滬股通中資金流入最多的是海螺水泥 (0914-HK)，淨流入 5960 萬，其次為南方航空 (1055-HK)、農業銀行 (1288-HK)、內蒙一機 (600967-CN)、洛陽鉬業 (3993-HK)。資金流出最多的中國平安 (2318-HK)，淨流出人民幣 7740 萬元。

深股通中資金流入最多的為寒銳鈷業 (300618-CN)，淨流入人民幣 6703 萬元，其次為北新建材 (000786-CN)、宜通世紀 (300310-CN)、三鋼閩光 (002110-CN)、海康威視 (002415-CN)。資金流出最多的中興通訊 (0763-HK))，淨流出人民幣 4.09 億元。