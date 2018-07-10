電動車和手機筆電都要靠電池 鈷金屬價格水漲船高

從智慧手機到電動車等各種電池的需求，推高了過去名不見經傳的鈷金屬價格，同時也加劇了人們對這個金屬短缺的擔憂。

鈷是製造鋰離子電池所必需的金屬，據美國地質調查局 (USGS) 的數據，2017 年的價格比前一年翻了一倍多。物以稀為貴的原因在於：研究人員還沒有找到一個很好的替代品或方法來打造不含鈷金屬的電池。

蘋果需要鈷來生產 iPhone、iPad、筆記本電腦和其他電子產品，因此正在尋求直接從礦場收購鈷。它同時也是製造電動車電池的原料，讓汽車製造商積極尋找礦源。德國汽車製造商寶馬公司 (BMW) 是一家較早進入電動車業務的企業，它也正在尋求簽訂 5 到 10 年的供應合約。

根據總部位於英國的鈷交易公司 Darton Commodities 的數據顯示，2018 年汽車電池材料中鈷的需求預計將成長 40% 以上。Darton 在其 2 月發表的年度鈷市場評論報告中表示，預計中國和歐洲的電動車和混合動力車將成為重要的貢獻者，預計特斯拉 (TSLA-US) Model 3 的產能提升將成為擴大美國電動車市場的主要動力。

雖然工程師有時可以找到變更設計或使用某些元素替代品，但鈷很難替代。截至目前為止他們還沒有找到一個不會降低性能的優質替代品。

材料公司優美科 (Umicore) CEO Marc Grynberg 表示：「沒有比鎳更好的元素能增加能量密度，並且沒有比鈷更好的元素能讓材料穩定。」

「所以即使你聽過不含鈷的設計，但它不會在未來 30 年內出現。因為這是不可能的。」

另外一個潛在的障礙，在於全球大多數鈷是開採其他金屬時的副產品。2017 年，全球約 69% 的鈷是開採銅的副產品，29% 是開採鎳時的副產品。因此，目前鈷的供應大部分須與銅和鎳市場掛鉤。

全球一半以上的鈷礦源來自飽受戰爭蹂躪的剛果民主共和國 （圖: AFP）

而全球一半以上的鈷礦源來自飽受戰爭蹂躪的剛果民主共和國，當地採礦業因使用童工而飽受批評。該國還在 1 月宣布提高對鈷的稅收和礦區使用費，接著在 3 月宣佈鈷為「戰略礦產」，這讓該國立法者可以將開採鈷礦和鈳鉭鐵礦須支付的礦區使用費從之前的 2% 大幅提高到 10%。

像是 ERG 和嘉能可 (Glencore) 等礦業公司正在規劃新的鈷業務，可能在短期內達到供需平衡。但如果電動車市占率繼續提高，這種穩定性可能都是短暫的。

Darton 在報告中表示，「雖然預計產能將在 2022 年左右趨於平穩，但預計需求將進一步加速，因為在此之前電動車的生產成本將接近燃油車。」