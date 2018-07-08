〈鉅亨看世界〉鋰電池才是電動車主角

據富蘭克林坦伯頓 (Franklin Templeton) 報告指出，由於電動汽車的蓬勃發展，以及智慧型手機、筆記型電腦與無線吸塵器的普及，估計鋰離子電池的應用將越來越廣泛，因此該電池重要組成成份之一的鋰、鈷等金屬，需求預計還將持續大幅攀升。

鋰離子電池內的其他金屬成分包括鈷、銅、鎳、有時會加入錳或鋁，電動汽車產業對鋰電池的依賴性最大。根據國際能源署 (EIA) 統計，截至 2017 年底，全球有超過 300 萬輛電動車，其中中國的電動汽車佔比最高，達 120 萬輛。

2017 年全球電動汽車市場各地區的占比

EIA 預測，在 2030 年之前，全球電動汽車數量將成長至 1.25 億輛，若採取更樂觀估計，電動汽車能達到總體車輛市場 30% 的比例來看，上路的電動汽車可能高達 2.20 億輛。

富蘭克林坦伯頓認為，科技公司和汽車製造商對鋰離子電池的需求，可能迅速飆漲，汽車製造商已爭先確保或搶購市場上的鋰供應，避免電池原物料短缺，以穩固未來電動車的發展。

如下圖所示，估計在 2040 年之前，電動汽車行業對鋰和鈷的需求，還將以 20% 的複合年均增長率成長，在在顯示鋰、鈷金屬後市深具潛力。

電動車市場所使用的金屬，需求皆將飆漲

在過去兩年，因許多汽車製造商轉向研發電動汽車，鋰和估的價格已大幅上漲，在 2017 年，鋰和鈷的價格分別上漲了 29% 和 129%，許多生產商的股價也大幅上漲。

鋰算是相對常見的金屬，且若單純以數字來說，目前開採鋰的數量，似乎高出當前需求預估，導致一些分析師看跌鋰的價格。

鋰過去 16 年的價格變化 (資料來源: metalary.com)

然而，要將天然開發的鋰礦，轉變成適用於鋰離子電池的形狀與純度，其實仍具有挑戰性，專家分析，電池製造商真正面臨的問題不是在於開採出多少鋰礦，而是將鋰礦處理成高品質鋰離子電池所需材料的能力。

為了將鋰礦轉製成鋰離子電池所需之材料，加工工廠需變得更有效率，以應付不斷攀升的需求，對於新建立的工廠而言，可能需要花上數年才有辦法產出 EV 電池所需規格的鋰。

此外，僅僅是電動汽車產業蓬勃發展是不足夠的，圍繞著電動汽車的基礎設施亦須改進，舉例來說，需要有更多能源輸送至充電站，而家用充電電壓需提升，才能更快速的為電動汽車進行充電，相關的基礎建設精進，有助於拉升銅和鋁的需求前景。