先衝泰國再跑中國 馬斯克密會上海、北京政府 談設廠？談補助？

中美貿易戰如火如荼展開之際，據知情人士透露，特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一晚間結束泰國搜救之旅後，預計週二到上海會見中國官方。

馬斯克也計畫週三和週四前往北京，雖然目前不清楚馬斯克與中國政府會面詳談的細節，但特斯拉一年多來戮力推動在上海開設電池與汽車合併生產的工廠，可能與此相關。

因中美貿易戰之故，特斯拉不得不調漲 Model S 房車和 Model X 跨界車在中國的售價，多達 3 萬美元。

特斯拉各車款因中國啟動對美關稅而調漲

此外，韓媒 BusinessKorea 今年 5 月報導，中國當局對電動車廠的補助，預料在 2020 年徹底退場，當時報導提及，2016 年年中北京當局為了扶助中國的電池產業，電動車補助名單一再剔除韓廠，中國車廠若使用韓廠電池，就拿不到補助，但如今若無補助措施攪局，韓廠訂單可望回籠。

去年 11 月，馬斯克曾表示，距離特斯拉在全球最大汽車市場當地生產仍有 3 年之遙，如今特斯拉若要迎擊新增的競爭者，盡速讓電池在中國本地生產、降低成本恐迫在眉睫。

馬斯克去年 11 月表示，可能在中國生產 Model 3 和未來的 Model Y，但不會生產 Model S 和 Model X。

泰國搜救之旅

馬斯克 (Elon Musk) 在推特上表態，願意協助泰國政府救援受困睡美人洞的足球隊師生，週一晚間他已帶著 SpaceX 工程師設計的「小型潛艇」到達泰國，並展開搜救。

馬斯克在推特上公布了一些照片和想法：

馬斯克：「剛從洞穴 3 回來。如有需要，小型潛艇已經準備好，是用火箭零件製作，並以這些孩子的足球隊名『野豬隊 (Wild Boar)』定名。留在這備用，泰國真的很美。」

週一稍早，馬斯克在推特上貼了救援艙的照片和影視，包括工程師在洛杉磯游泳池中測試設備以及模擬在水底狹窄通道操作金屬吊艙的畫面。

馬斯克稱，工程師團隊目前正努力開發第二個更短的版本。