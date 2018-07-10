Netflix豪砸130億美元開發內容 巴克萊高喊目標價450美元

Netflix (NFLX-US) 不斷研究訂閱戶的喜好與觀賞習慣，最初報導指出，該公司今年撥備的內容預算為 80 億美元，但現在上半年過去了，這個數據再度更新。

經濟學家引用高盛評估的數據，預估 Netflix 今年在內容上的現金基礎花費介於 120 億美元至 130 億美元區間，新增費用中約莫 85% 將用在原創系列和電影上，此被視為明智之舉，因為 Netflix 超過 9 成觀眾經常觀看原創節目。

這樣的花費高於任何一家好萊塢工作室今年在電影上的費用，估計 Netflix 訂閱戶今年可因此多獲得 82 部新電影的觀賞機會，相較而言，華納兄弟 (Warner Brothers) 將推出 23 部、迪士尼僅將發布 10 部新電影，Netflix 訂閱戶顯然選擇多多。

巴克萊 (Barclay) 分析師 Ross Sandler 上週四表示，按每位訂戶基礎，Netflix 的估值接近傳統媒體業的估值，但傳統媒體業成長明顯較慢，Netflix 具有累積訂閱戶的實力，因此調升該公司股票目標價，自 370 美元調升至 450 美元，以目前價位來看還有 8% 上漲空間，維持股票評級為「加碼」。

投資者期待 Netflix 在國際市場上的擴張。Netflix 目前已是美國娛樂串流市場的巨頭，也在國際市場上有令人印象深刻的立足點，此優勢推動 Netflix 股價上漲。今年迄今，Netflix 股價漲幅已達 117%，遠優於大盤，P/E 率達 249.15。

Netflix 股價走勢

然而，巴克萊分析師 Ross Sandler 雖調升其目標價，卻仍警告投資者注意 Netflix 4 大風險：

1. 洪水般原創內容：原創內容通常會為媒體帶來競爭優勢，但他擔心過多的內容讓用戶更難找到想看的節目，惡化用戶體驗。、

2. 債務市場：Netflix 靠借錢以支應原創內容上的巨額投資，4 月下旬，Netflix 靠垃圾債券籌集了 15 億美元。Netflix 能以比垃圾級債信評等還低的利率籌資，這意味信貸緊縮的時期對該公司更具毀滅性，倘若 Netflix 不在未來 2 至 3 年間快點將現金流轉正，可能會有嚴重衝擊。

3. 又是一檔科技股：Netflix 的交易恐受到市場對持有科技股的整體觀點影響，不太可能對產業波動免疫。

4. ETF 流量：過去幾年，ETF 流量對該集團有不成比例的正面影響，所以如果情勢逆轉，Netflix 可能陷入困境。

本月 16 日，Netflix 預計公布第二季財報，華爾街分析師估計每股純益 0.79 美元、營收 39.38 億美元。