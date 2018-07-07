特斯拉遭華爾街拋棄？建議賣出分析師為美股最多

雖然特斯拉趕在 6 月最後一周達成產量目標，但多位華爾街分析師都不看好其股價前景。

7 月 6 日本周五彭博報導稱，據其統計，追蹤特斯拉股票的 31 位分析師中，十人建議客戶「賣出」，十一人建議「持有」，十人建議「買入」，建議賣出的分析師占比 32%。而在標普 500 成分股中，最為分析師看空的個股 Under Armour Inc（UAA）也只有十位分析師建議賣出，區別在於建議買入和持有 UAA 的分析師都比特斯拉多。

彭博報導指出，華爾街機構很少建議客戶拋掉一隻個股，這類建議在所有建議中占比不足 5%，持有是表達分析師對個股持懷疑態度的禮貌方式。

然而，從以上統計結果看來，面對特斯拉的時候，華爾街似乎將他們的禮貌拋到了腦後。

事實上，這已經不是華爾街在特斯拉達成第二季生產目標後第一次展現對特斯拉的看空立場。

本月初特斯拉 CEO 馬斯克表示，特斯拉在 6 月最後一周生產了 5031 輛 Model 3，完成了屢次拖延的目標產量。他預計到 8 月下旬 Model 3 將實現周產 6000 輛，「特斯拉終於成了一家真正的汽車公司」。

本月第一個交易日 2 日，特斯拉股價盤初一度漲 6.4%，但此後券商 CFRA 下調其股票評級至賣出，認為實現周產 5000 輛 Model 3 是「不可操作或財務上不可持續的」，其股價遠超 300 美元的目標價，是時候獲利了結。

而且華爾街見聞當時文章指出，第二季特斯拉的汽車交付量為 40740 輛，略遜於華爾街預期，其 Model 3 交付了 18440 輛，高盛分析師援引的華爾街共識是應交付 2.8 萬輛。

2 日午盤特斯拉股價現 V 形反轉，一度跌超 3%，最終收跌 2.3%，報收於 335.07 美元，創今年 6 月 22 日以來新低。

本周四馬斯克在社交媒體上再度「開噴」媒體，認為路透社、Business Insider 和 CNBC 報導了虛假或有誤導性的資訊，還諷刺 CNBC 記者的預測紀錄一貫糟糕。當天特斯拉股價一度跌超 3%、6 月 6 日以來首次跌破 300 美元。

在本周五彭博社公布上述分析師建議賣出的統計結果以前，特斯拉股價已經連跌四日。分析師懷疑特斯拉還沒有完全擺脫生產方面的麻煩。

包括投行 Needham 分析師 Rajvindra Gill 在內的多位分析師對 Model 3 期待已久的產量的可持續性表示懷疑。

巴克萊最近重申對特斯拉「減持」的評級，目標價設為 210 美元。

巴克萊分析師認為，特斯拉達成 5000 輛生產目標較原計劃落後 6 個月，而且這一水平在第三和第第四季是不可持續的。其生產率仍可能是一個挑戰，其毛利率可能面臨一些阻力。

巴克萊分析師還預計特斯拉可能被迫籌集更多資金，在公布第二季財報之前股價仍會繼續下滑。

本周五特斯拉股價低開低走，和當天科技股整體上漲形成鮮明反差，截至發文處於 309 美元下方，可能連跌五日。若上述巴克萊預測無誤，特斯拉還將在本周四收盤價基礎上跌去 32%。

『新聞來源／華爾街見聞』