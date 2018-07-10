人民幣中間價止跌回升報6.6259 升值134點

人民幣中間價報 6.6259，上一交易日中間價報 6.6393。

人民幣已回到相對均衡水平後續將雙向波動

無論從我國經濟基本面、人民幣匯率形成機制、美元指數和貿易摩擦等方面來看，未來人民幣都不存在 “跌跌不休” 的可能性。

首先，人民幣匯率水平主要由我國經濟基本面決定。今年上半年，我國經濟呈現出穩中向好的發展態勢，預計全年經濟增速保持在 6.7% 左右。並且隨著供給側結構性改革不斷深入，“三去一降一補” 成效顯著，當下產業結構不斷優化，社會創新創造活力明顯增強。我國經濟穩定運行的質量和效益在穩步提高，發展的穩定性、協調性和可持續性也在進一步提升。因此，我國良好的經濟基本面，為人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定奠定了內生基礎。

其次，美元指數方面，4 月中下旬以來，美元指數強勢反彈。但美元指數的升值更多是階段性變化，當前美元指數也面臨壓力，比如貿易摩擦對美國的影響等。隨著特朗普稅改的推進，預計美國財政赤字將繼續擴大，這在一定程度上會遏制美元走強勢頭。此外，與其他國家貨幣相比，人民幣貶值幅度並不大，這也證明它已經部分抵消了美元指數波動的負向外溢。

再次，隨著人民幣匯率形成機制不斷完善，未來人民幣有彈性的雙向浮動將成為常態。同時，人民幣中間價定價機制的不斷完善和市場複雜度，都決定了人民幣不會呈現出單邊走勢。有專家建議，從 2017 年年初人民幣匯率預期企穩的經驗看，維持常態化的匯率預期管理和前瞻性地採用疏堵並舉措施化解貶值 “心魔”，將扭轉短期非理性，引導匯率回歸調節中國經濟內外均衡的本位。

匯率波動是市場行為人民幣大幅貶值的概率低

藍鐵認為，看空人民幣與看空中國經濟其實是同體嬰兒，上半年中國投資和消費增長放緩讓這種論調沉渣泛起，但中國經濟處在新舊動能轉換的節點，況且又受到去年以來貨幣政策緊縮高強度去槓桿的影響，經濟指標有所波動很正常。

著名經濟學者任壽根認為，人民幣貶值因素主要包括四個方面。一是美國的貨幣政策。美國實施的加息預期與實際加息行動兩者互相強化。美國已經採取實際行動逐步加息，而中國尚未進入加息通道，會吸引資金流向美國。此外，美國已對資產負債表縮表，美國貨幣供應量減少。二是美國的稅收政策：美國 2018 年稅收制度改革總體是產生減稅效應，這會刺激資金流向美國。三是歐洲的貨幣政策：歐洲經濟已經進入正常的經濟增長軌道，已逐步擺脫了次貸危機和歐債危機的影響。四是貿易衝突：會減少中國貿易總量和順差，貿易順差減少會影響人民幣匯率。

只要堅持正確的經濟戰略，堅持人民幣匯率穩定導向，在人民幣短期波動過大時適時調節，人民幣大幅貶值的概率低。