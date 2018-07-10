易居今起招股 入場費5357元 集資逾57億

中國最大內房服務商易居企業 (2048-HK) 敲定基礎投資者入股之後，公布上市詳情，今 (10) 日起至週五 (13 日) 公開招股，招股價介乎港幣 14.38-17.68 元，共發行約 3.22 億股，10% 公開發售，最多集資港幣 57.08 億元，每手 300 股，入場費港幣 5357.45 元，預計 7 月 20 日掛牌。

易居 4 位基礎投資者涵蓋大國企、香港地產商、國際地產商及跨界別企業範疇，其中，阿里巴巴旗下的淘寶中國代表跨界別企業，認講 5000 萬美元股份 (約港幣 3.92 億元)；恒基兆業(0012-HK) 副主席李家傑為香港大地產商，認購 3 億元股份；華僑城 (3366-HK) 旗下的物業開發業務華昌國際為國企，認購 12.97 億元股份；以及於新加坡上市的城市發展為國際地產商，認購 2.378 億元股份。易居，聯席保薦人為中金及瑞信。

易居上市前的投資者陣容豪華，根據招股書，包括萬科 (2202-HK)、碧桂園(2007-HK)、中國恒大(3333-HK)、融創中國(1918-HK) 等房地產開發商均名列其中，在易居上市後和持有 11.7% 股權。

公司指出，集資所得款項，其中 28% 提升房地產大數據系統；26.2% 用於擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍；23.3% 用於擴張經紀平台服務的地理覆蓋範圍；7.3% 用於員工培訓；3.4% 用於品牌推廣。

易居 (中國) 早年於紐約上市，但在 2016 年私有化，執行董事程立瀾表示，現時在香港上市的只屬當時上市公司業務其中一範疇，估值不能直接比較；至於來港上市，是不同業務所考慮的不同資本策略。

易居主席周忻周忻表示，集團旗下仍有業務在美國市場，如金融和數據諮詢服務，加上其他業務如文化旅遊等，未來有需要均可分拆上市。

易居 (中國) 執行董事兼首席執行官丁祖昱指出，公司過去數年實現高速增長，過去 3 年收入的年複合增長率達到 100%，2017 年收入增長較 2016 年放緩是因為公司增聘了人手，希望能於今明兩年承接更多業務，未來仍能維持過去 3 年的增速。



