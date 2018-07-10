承興國際(02662-HK)附屬獲「漫威之父」Stan Lee撤回申索

承興國際控股(02662)宣布，於7月5日，美國漫畫界的扛鼎人物「漫威之父」斯坦·李Stan Lee已向美國相關法院申請正式撤回彼於針對附屬公司 POW! Entertainment 之美國申訴內提出之申索。該申請已獲美國相關法院批准。

於Stan Lee撤回美國申訴後，該公司將繼續與Stan Lee密切合作，以進一步發展集團之泛娛樂業務及為其股東帶來更多回報。

承興國際控股(02662-HK)公布，5月16日董事會從媒體來源獲悉，Stan Lee已對公司之間接附屬公司POW!Entertainment, Inc.提出訴訟。根據媒體來源，Stan Lee聲稱POW! Entertainment與潛在訴訟中其他被告合謀故意作出重大虛假事實陳述，並以脅迫或欺詐方式取得Stan Lee的簽名，以向POW! Entertainment提供Stan Lee先生的身份、姓名、形象及肖像的獨家使用權。

根據媒體來源的資料，Stan Lee向潛在訴訟中的被告尋求超過10億美元的損害賠償。

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