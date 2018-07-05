陸最大內房服務商易居企業赴港IPO 26家地產商入股史上最豪華

中國最大內房服務商易居企業赴港上市，令人震憾的是，它的股東陣容堪稱史上最豪華。據其招股書披露的股權結構，由恒大、碧桂園、萬科領銜，一共有 26 家百強房企出現在股東名單中。首批 16 家已於 2016 年 8 月完成入股。

易居企業集團的第一大股東為周忻，他通過中國房產資訊集團、富興、Regal Ace 等公司間接持有易居企業集團 25.622% 股份，其餘股份由 31 個股東擁有，恒大 (3333-HK)、碧桂園 (2007-HK)、萬科 (2202-HK) 分別持有 15% 股份。

另外有 23 個股東以房企百強為背景，涉及的百強房企為：雅居樂 (3383-HK)、富力 (2777-HK)、星河灣、融創 (1918-HK)、旭輝 (0884-HK)、陽光城 (000671-CN)、複星地產、建業 (0983-HK)、融信中國 (3301-HK)、寶龍 (1238-HK)、正榮 (6158-HK)、正恒國際 (0185-HK)、泰禾集團 (000732-CN)、景瑞集團 (1862-HK)、福晟國際 (0627-HK)、俊發地產、新力集團、祥生實業、三盛集團、中駿置業 (1966-HK)、禹洲地產 (1628-HK)、龍光地產 (3380-HK)、中南建設 (000961-CN)。

除了房企背景的股東外，還出現了知名投資機構的身影。3 家入股的投資機構為紅杉資本、思格資本、龍工集團。

一位投資人士評論表示，26 家百強房企與權威投資機構聯手入股一家房地產服務公司，在中國房地產行業內尚屬首次。如此豪華的股東陣容，即便在中國資本市場的發展史上，也不多見。

易居企業是房地產一手房重要的代理商，與很多大型房企戰略合作關係密切。招股書披露，2015-2017 年，來自 5 大客戶 (均為地產開發商) 的收入分別占到公司總收入的 31.7%、36.6% 及 44.1%，可見雙方互相依存度相當高。

截至目前，易居企業集團已經與 40 餘家房地產企業簽署了戰略合作協定。這次房企戰略入股易居企業集團，也是看好是房地產交易服務市場的巨大增長潛力以及易居企業集團在該領域的優勢。

創立於 2000 年的易居企業集團，定位於中國最領先和全面的，擁有房地產大資料獨特競爭優勢的房地產交易服務提供者。主要業務包括一手房代理服務、房地產大資料及諮詢服務及二手房經紀平臺服務。

根據戴德梁行的報告，易居的一手房代理業務 2017 年收人人民幣 39 億元，業務範圍覆蓋了 186 個城市，按照這兩個口徑計算，易居成為中國最大的一手房代理商。中國 10 大房地產諮詢代理公司的市佔率從 2012 年的 12% 增長至 2015 年的 17.1%，預計到 2020 年將達到 24.6% 至 27.1%。

易居從 2016 年憑藉易居房友創新推出 S2B2C 的輕資產模式，切入存量房市場，並在短短 2 年時間內擴張至 4000 多家門店的規模。

根據招股書披露的財務資料，易居企業集團 2015 年至 2017 年的收入分別為人民幣 27.16 億元、39.96 億元、46.33 億元，年複合增長率達 30.6%；利潤從 2015 年的人民幣 1.77 億元增至 2017 年的 7.65 億元，年複合增長 107.8%。