民生教育(01569-HK)與張家口市政府建設本科高校

民生教育(01569-HK)公布，於2018年7月9日，該公司與張家口市人民政府及河北工業大學就有關擬合作舉辦河北工業大學城市學院簽署框架協議。根據框架協議，在張家口政府的支持下，河北工業大學和本公司將在河北省張家口市共同舉辦城市學院，通過發揮各方優勢，爭取在2022年冬季奧林匹克運動會之前，將城市學院打造成河北省最佳民辦本科高校和河北省應用型人才培養基地，本專科在校生規模達到1萬人左右。

根據框架協議，合作模式如下：在符合相關法律和政策的前提下，該公司可分兩次支付合計人民幣2億元到河北工業大學的一般賬戶內，由該公司與河北工業大學共同管理；城市學院原舉辦地的土地使用權及其他有形資產(實物)歸屬河北工業大學；城市學院自2019年開始招收的各級本科學生每年收取在籍本科學生學費的17%、專科學生學費的5%作為資源使用費支付給河北工業大學，直至城市學院轉設成功的當年起不再支付該資源使用費；及河北工業大學除獲得人民幣2億元款項作為學校發展基金和獲得自2019年開始招收直至轉設成功前的城市學院在籍各級本科學生每年學費17%、專科學生學費5%的資源使用費之外，不再享有城市學院其他任何經濟權益，即城市學院公司不再向河北工業大學支付任何經費。

城市學院擬在張家口市建設新校區，佔地面積900畝左右，享受某些特殊的優惠政策。張家口政府將城市學院建設新校區項目列入2018年重點建設項目。預計在2019年完成新校區一期工程建設，並計劃由2019年9月新入學的學生開始使用新校區。

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