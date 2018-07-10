星巴克Schultz：華爾街數字視野短 中國市場將超越美國？

協助星巴克 Starbucks (SBUX-US) 股價週一 (9 日) 飆升超過 2% 有兩起重要消息，除了環保意識的廢除塑膠吸管外，與阿里巴巴 (BABA-US) 的未來合作也有助於推動中國市場的成長。

星巴克前任執行長 Howard Schultz 週一於上海的圓桌討論會上告訴記者和投資人，中國經濟放緩可能是一種錯誤的敘述，而星巴克將繼續在這個全球第二大經濟體中繼續成長。

該公司上個月財報中聲明，中國的同店銷售額第 2 季度持平至略微負增長，較一年前的 7% 低了許多。

Schultz 認為華爾街使用財務數字是看短期的，而他則關注更長遠的未來，並再次強調星巴克將維持其中國版圖。

星巴克股價週一收盤上漲 1.88% 來到 49.90 美元。阿里巴巴也小漲 0.29% 至 192.75 美元。

星巴克股價日線趨勢圖

論到阿里巴巴，Schultz 認為星巴克與馬雲合作的機會非常多，也提到與馬雲的友情多年，雙方密切合作應不成問題。

近期星巴克在中國該地區開設了 216 家新分店，但美國仍然佔總營收的 70% 左右。從長期來看，星巴克認為其中國市場應能超越美國，預計至 2020 年前將中國門市提升至 6000 間，橫跨 230 座城市。

此外，星巴克宣布計劃在 2 年內停止在所有塑料吸管的使用，做為環保的一個環節。往後，星巴克將使用可分解的環保吸管及瓶蓋等。

美國 Dunkin Donuts (DNKN-US) 也於今年 2 月聲明將停止保利龍杯子的使用，響應環保衛生。麥當勞 (MCD-US) 也宣布其英國分公司將停止使用塑料吸管。