味全代工中國星巴克冷藏咖啡6月開始出貨 今年本業將持續成長

味全 (1201) 今(27)日召開股東會，會中除通過去年財報外，同時通過不配發股利，並完成一席董事補選；味全總經理蘇守斌表示，第三季旺季來臨將有助業績提升；而蘇守斌也證實，味全替星巴克冷藏咖啡杯代工業務已從 6 月 12 日開始出貨，全中國 20 大城市包含北京、上海、廣州、武漢、青島等便利店都會鋪貨，也將帶動味全業績挹注。蘇守斌表示，今年本業將繼續成長。味全去年合併營業收入 177.49 億元，年成長 3.95%，歸屬母公司業主淨利為 6.64 億元，每股盈餘 1.31 元。去年由虧轉盈。

蘇守斌指出，目前台灣與中國營收占比約 45%：55%；味全會以更公開、更透明的態度持續在食安上努力，並聚焦、專注於食品本業的經營發展；其中台灣食品事業方面，將持續深化產品品質與價值鏈的升級、優化食安管理體系與強化消費者的行銷溝通，並透過實際的行動與成果展現，重拾市場與消費者對味全的信心。其中食安方面，持續落實源頭管理，強化對供應商的評鑑管理與原物料的追蹤溯源。在品質管理的推動上，台灣各生產工廠全數取得 SQF 的認證，其中高雄廠、斗六廠更通過 SQF Level 3 最高等級認證。同時除持續深化八大品類透明履歷公開揭露外，並展開酪農 4.0 專案的推動，藉此提升並促進國內酪農產業的升級發展。

至於產品方面，持續深化品類核心競爭力的推動，強化創新與差異化的新品開發、產品的品質與包裝升級改版與多元、創新的整合行銷強化消費者溝通，重塑品牌新價值；其中推出酪農戶限定鮮乳－萬丹，並延伸至乳飲品市場區隔的發展。農榨稀釋果汁去年上市即取得冷藏稀釋果汁 22.9% 的市占率。貝納頌館藏與杯裝系列的創新口味與包裝，結合普普藝術風創造產品價值元素。淬釀系列醬油等連續獲得 iTQi 國際美味獎章的評鑑肯定。林鳳營鮮乳透過「牛奶，讓你強大」廣告與消費者溝通，鼓勵面對挫折的人奮發向上。每日 C 結合名人代言與包裝行銷，強化與消費者的溝通互動。

味全公司秉持者對食品產業的本質：「安心」、「品質」與「創新」，不斷在核心競爭力上持續精進，樹立產業新標竿。

至於營運與經營管理系統方面，除持續深化品牌整合溝通行銷模式的強化、B2C 通路的持續精耕、加速 B2B 通路的快速發展、電商營運模式的建立強化品牌、品類的行銷溝通與推廣外，並對於生產供應鏈系統進行整合發展規畫、持續深化品類的基礎研究與核心競爭優勢的建立。同時在經營管理系統方面，推動組織與營運系統的變革再造與新味全文化建立，透過系統流程的優化、產銷供應鏈整合效益的提升、全面 IT 化作業的推動與全員創利的觀念、思維形塑，強化面對嚴峻且競爭激烈經營環境下的企業競爭力。

至於在大陸食品事業方面，除持續深化冷藏事業華東地區的精耕與外食市場的發展外，更積極加速華東以外區域的重點城市拓展與生產基地、營銷體系供應鏈系統的布建；並透過多元化的創新行銷手法推動冷藏核心品類的快速發展、提升市場占有率，加速推動味全在大陸冷藏低溫食品市場發展上的核心競爭優勢建立。

此外，面對大陸嬰幼兒奶粉市場的競爭環境下積極展開大陸營養品事業的轉型，去年三大品牌配方已完成中國大陸官方的註冊資質取得，同時在營運體系、生意營運模式上重新調整、配置，後續將會有更為積極的作為與成果展現。