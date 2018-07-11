波音交貨量成長 市場往窄體機型轉移

由於航空公司尋求更省油的飛機，波音公司 (BA-US) 上半年的飛機交貨量成長超過 7%。最暢銷的 737 型飛機的需求增加，使訂單量較競爭對手空中巴士 Airbus (EADSY-US) 多了 2 倍以上。

波音股價日線趨勢圖

波音週二 (10 日) 的公告也是為了下週 7 月 16 日於英國兩年一次舉行的法恩伯勒 (Farnborough) 航展做準備，鼓勵航空公司下訂單。

數據顯示，波音公司 2018 年上半年共 460 架飛機訂單入袋，而空中巴士僅獲 206 架訂單。

交貨對飛機製造商來說極為重要，因航空公司是於交貨時才支付大部分款項，有助於現金流。而訂單也可以更好地預測飛機製造商的前景。

波音表示，其內部融資部門波音資本公司為一位未透露買家購買了 75 架 737 型號飛機，代表波音必須幫助航空公司承擔部份融資風險。

波音公司表示，其目標是在 2018 年間交貨約 810 至 815 架商用飛機，比 2017 年交貨的 763 架噴氣式飛機高出 6.8%。

目前論交貨量，波音已連續 6 年領先空中巴士，該公司也預測 2018 年將提交貨約 800 架飛機。

波音公司表示，上半年交貨量增加 7.4% 至 378 架飛機，其單通道 737 型噴氣式飛機的需求增加也幫助了這個數字。同時，旅遊業的強勁成長也有助於航空公司的飛機購買。

空中巴士在上半年交付了 303 架飛機，比去年同期下降了約 1%。

航空諮詢公司 IBA Group 表示，全球的飛機製造商可以從這次的英國展會上獲得月 900 份訂單和承諾，但強勁的油價促使預計數字比去年略有所下調。

市場似乎專注於窄體飛機，空中巴士週二也宣布獲得航空 JetBlue (JBLU-US) 共 60 架 A220-300 窄體飛機訂單。