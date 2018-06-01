川普想禁德國豪華車 VW奔馳和BMW市值驟減202億美元

在美國總統川普重新點燃貿易戰爭恐懼的同時，傳言他對德國豪華汽車在紐約滿街跑很不開心，有意禁止這些車輛在美國銷售，包括來自德國三大汽車製造商：福斯汽車 (VW)、Mercedes-Benz 製造商戴姆勒 (Daimler) 和寶馬汽車 (BMW)。

消息傳出後，這 3 家汽車製造商股票大幅下跌。福斯和戴姆勒股價均下跌 2%，而寶馬下跌 1%。德國 DAX 指數也下跌約 1%。

但這個報導只占川普政府的行動讓這些汽車製造商感到痛苦的一小部分。

一周前，美國商務部表示正在考慮對進口汽車加徵關稅，據報川普一度考慮稅率高達 25%。這些報導似乎使川普政府的保護主義立場在最近幾周週對投資人來說更加真實。

總的來說，自從這份報導問世後，戴姆勒、福斯和寶馬的市值總計減少了 202 億美元；福斯汽車目前市值約為 934 億美元，戴姆勒為 770 億美元，寶馬為 642 億美元。

德國汽車製造商長期以來一直受到川普政府的威脅。還在競選總統時，川普就曾揚言對這些汽車製造商課徵 35% 的邊境稅。最近一次是在 4 月，川普呼籲美國各機構研究新的規則和限制，這可能會使得國外汽車更加昂貴，從而降低對美國消費者的吸引力。

與此同時，這些德國汽車製造商也面臨著本國境內的法令變化潮流。周四 (31 日)，漢堡成為第一個禁止柴油老車和柴油卡車上路的城市。