〈車市〉前2月買氣熱 二大品牌驚見衰退 BMW跌出前10大車商

受農曆春節季節性因素影響，2 月新車掛牌數僅 26965 台，月減 43.7%，但較去年同期成長 11.4%，不過，若扣除是年節季節性因素影響，以今年前 2 月來看，掛牌數達 74901 台，年增 7.5%，車市買氣仍相當熱絡，大型品牌車商中僅裕日車 (2227-TW) 代理的 NISSAN(含 INFINITI) 以及 BMW 衰退，BMW 甚至跌出前 10 大車商排行榜。

今年前 2 月新車總掛牌數已逼近 7.5 萬台，年增 7.5%，對於車市買氣而言是一個好的開始，其中，HONDA、裕隆 (2201-TW) 納智捷和台灣福斯買氣最熱絡，均較去年同期有 2 成成長，主要都是因主力車款設定為休旅車，並受惠於休旅車熱賣的趨勢。

其中，HONDA 2 個月來銷售 6395 台，市占 8.5%，年增率 21.9%；納智捷 3565 台，市占 4.8%，年增更達 27%；而進口車商台灣福斯也表現不俗，今年以來銷量達 2611 台，年增 24.8%。三大車商分別排名第 4、第 6 和第 9 名。

車商今年以來多為成長態勢，排名第 3 的 NISSAN(含 INFINITI) 前 2 月掛牌數 6443 台，年減達 18.8%。

而 BMW 前 2 月掛牌數僅 2575 台，遭 LEXUS 超越跌出前 10 大車商排行榜，年減幅 8%，與主要競爭對手賓士的 4821 台，略出現差距。

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA(含 LEXUS) 則穩定成長，合計 2 個月來銷售 21803 台，年增 5%，市占率維持在 29.1%。

排名第二的是中華三菱 (2204-TW)，銷售 8782 台，年增 13.9%。