中國通號(03969-HK)上半年簽訂外部合同總額323.1億元 同比增4.9%

中國通號(03969-HK)公佈，截至2018年6月30日止，集團累計簽訂外部合同總額為人民幣323.1億元，較2017年同期增長4.9%，其中，集團在鐵路領域簽訂的外部合同總額為人民幣126.5億元，較2017年同期增長60.3%；集團在城市軌道交通領域簽訂的外部合同總額為人民幣60.6億元，較2017年同期增長19.1%；集團在海外業務領域簽訂的外部合同總額為人民幣3.7億元，較2017年同期增長640.0%；集團在工程總承包和其他業務領域簽訂的外部合同總額為人民幣124.3 億元，較2017年同期下降30.1%；集團在智慧城市業務領域簽訂的外部合同總額約為8.0億元。

此外，集團在鐵路領域簽訂京津城際鐵路綜合檢測調試合同，簽訂廣清城際、黔張常鐵路、鄭萬高鐵河南段、魯南高鐵、徐淮鹽鐵路、拉林鐵路等重大鐵路「四電」集成項目；在城市軌道交通領域，簽訂北京房山北延線、無錫1號線南延線、長春地鐵2 號線、鄭州2號線、成都9號線一期、成都17號線一期、成都18號線一期及二期、深圳2號線三期、深圳5號線二期、武漢蔡甸線、合肥3號線信號係統集成項目，中標北京八通線、濟南R3線、呼和浩特2號線、北京地鐵12號線和杭海城際信號係統項目，其中合肥3號線、北京12號線、杭海城際、唿和浩特2號線均採用本公司自主知識產權CBTC係統，同時簽訂深圳地鐵三期工程6號線一期及二期通信係統集成合同、深圳地鐵6號線及二期工程係統設備安裝總承包合同；在智慧城市業務領域，簽訂泰興智慧城市總承包合同。

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