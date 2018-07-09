【港股解碼】沃特瑪清倉資產，母公司堅瑞沃能如何自保？

“乘著”新能源汽車行業發展的東風，堅瑞沃能（300116-CN）近年來憑藉子公司沃特瑪動力電池的龍頭地位，業績、股價“扶搖直上”，但這種優勢最終沒能持續下去，因為決策失誤及國家對電動汽車補貼政策調整，沃特瑪遭遇了訂單不足、現金流緊張等空前危機。受此影響，母公司堅瑞沃能業績大幅降低，股價在輪番拋售之下達歷史低點。

圖源：同花順

沃特瑪資產大甩賣，堅瑞沃能預計淨損失6億元

陝西堅瑞沃能股份有限公司原名陝西堅瑞消防股份有限公司，主營消防器材業務。 2016年9月，該公司以發行股份及支付現金方式收購深圳新能源汽車動力電池研發及銷售企業沃特瑪100%股權，並在10月變更公司名稱為“陝西堅瑞沃能股份有限公司” ，其主營業務新增動力電池以及新能源汽車租賃、銷售、運營、維護業務，並以新能源汽車相關產業作為未來重點發展板塊及新的盈利增長點。

但遺憾的是，收購併未給堅瑞沃能帶來預想的長期“甜頭”，業績膨脹僅在2016年“曇花一現”，2017年則因為沃特瑪自身對政策盲目樂觀下的野蠻擴張，導致堅瑞沃能業績大打折扣，市值蒸發迅速。

7月4日，堅瑞沃能發佈公告稱，公司受債務危機的持續影響，目前多數銀行賬戶被凍結，部分設備被查封，導致生產經營受到較大影響，訂單也隨之出現大幅減少。隨著現金流的持續減少，子公司沃特瑪已經出現拖欠員工工資及社保的情形，為了維持公司和員工的穩定以及社會的安定，沃特瑪擬將部分存貨折價銷售變現，預計變現金額不超過1.5億元，對應相關存貨的賬面價值大約7-8億元，預計此次折價銷售將會對公司當期淨利潤產生-6億元影響。

更早一些，6月29日晚，堅瑞沃能亦發佈公告證實，沃特瑪面臨資金運轉困難，深圳地區員工已於7月1日開始放假，涉及員工人數約500人。另外，資金鍊緊張亦導致目前沃特瑪大部分生產線已處於停工狀態。

在這種情況下，作為母公司的堅瑞沃能整體業務及經營業績自然會受到重大不利影響。

堅瑞沃能一季度業績大幅下降，經營風險頻現

截止2018年3月31日至報告期，堅瑞沃能實現營業收入11.17億元，較2016年同期27.83億元減少59.88%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-4.32億元，較上年同期銳減272.12%，加權平均淨資產收益率-8.02%。

而在業績大幅下降的同時，公司債務、應收賬款、現金流等風險頻現。

報告期內，堅瑞沃能主要債務221.38 億元，其中：應付票據100.09 億元，應付賬款22.21 億元，銀行借款54.74 億元，融資租賃形成長期應付款25.93 億元，非金融機構借款3.32億元，股東借款15.09 億元。特別要注意的是，主體為應付票據和銀行借款的逾期債務19.98 億元，如果公司無法籌集資金按時償還欠款，一旦面臨債權人權利主張，就可能會對公司日常經營造成較大影響。

此外，公司還面臨應收賬款風險。截至2017年12月31日，沃特瑪應收賬款淨額為82.93億元，較上年增長了177.20%。在新能源行業補貼持續退坡，市場競爭日益加劇的背景下，各種因現金流緊張而引發的支付困難層不不窮，一旦形成壞賬，將大力吞噬公司淨利潤。

現金流方面，因為動力電池行業普遍存在的“長賬期”及補貼獲取延後的特點，以及沃特瑪2017年的盲目擴張、政策研判失誤帶來收入銳減等因素，堅瑞沃能營運資金已無法正常周轉。

產品方面，沃特瑪一直以來以磷酸鐵鋰動力電池為主，但自2017年起，我國新能源汽車補貼政策逐漸向高能量密度動力電池的轉變，並且導向更加明朗，低能量密度的磷酸鐵鋰電池市場需求日益萎縮。雖然沃特瑪也想迎合市場，但囿於資金困難無法改建生產線，如果該問題得不到解決，沃特瑪大概率將面臨被市場淘汰出局的結果。

可以說，眼下的堅瑞沃能已到了窮途末路的時刻，公司意欲通過出讓股權方式引入戰略投資者救贖沃特瑪，但至今尚未實質性進展。隨著新能源汽車補貼繼續削減，續航里程要求越來越高，沃特瑪如若繼續陷在債務泥淖，未來競爭力將大打折扣，堅瑞沃能的走向只會趨於悲觀。

作者：董虹

編輯：夏雨辰、唐文英

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