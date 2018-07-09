永泰能源負債700多億元，實控人王廣西稱一不跑路二不跳樓

永泰能源宣布了包括資產出售、債轉股、發行可轉債在內等五項解決措施。針對新近發生的債券違約危機，永泰能源股份有限公司(下稱永泰能源)(600157-CN)實控人王廣西力表妥善處理的決心。

「我一定會（把債務）處理好，一不會上天跑，二不會上樓跳。」7月8日下午，永泰集團董事長、永泰能源實控人王廣西在當天緊急召開的媒體見面會上說道。他認為，公司在生產經營上沒有任何問題，沒有管控好負債規模和負債率是導致債券違約的主要原因。

根據2018年一季報，截至今年3月末，永泰能源負債總額為782.26億元，資產負債率為72.95%。「與國有發電企業的上市公司相比，我們的資產負債率是最低的。」王廣西強調。

7月5日，上海清算所披露公告稱，7月5日是永泰能源2017年度第四期短期融資券(融券簡稱：17永泰能源CP004，債券代碼：041773004)的付息兌付日。截至當日日終，該公司並未支付付息兌付資金。

該筆債券是永泰能源於2017年7月3日發行的，發行金額15億元，發行期限365天，本計息期債務融資工具利率為7.00%，兌付日2018年7月5日，應付本息金額16.05億元。

同日晚間，永泰能源發布公告稱，公司17永泰能源CP004未能按期進行兌付，構成實質性違約，且由於債券近期價格出現大幅波動，決定將公司“13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03”四筆債券自7月6日起停牌。

提及此次債券違約的直接原因，王廣西告訴包括界面新聞在內的媒體，主要是由於最近一期債券發行的失敗。

7月5日，永泰能源宣布取消原定將發行的2018年度第四期短期融資券，基礎發行規模7億元，發行金額上限10億元。

他表示，該項債券原計劃是發債10億元，實現15億元的兌付，原來的投資者也答應購買，一家大型國有金融機構也承諾只要發債到70%，剩下的30%通過自籌包銷了。“但是當天認購僅有2.8億元，因此取消了發行。”王廣西稱。

7月9日早間，永泰能源公告稱，公司2018年度第四期短期融資券取消發行，導致2017年度第四期短期融資券未能如期兌付，不存在公司債項違約涉及私募返費等其他原因。

在7月8日的見面會上，永泰集團除了對旗下上市公司永泰能源債券違約情況作出進一步說明，還宣布了包括資產出售、債轉股、發行可轉債在內等五項解決措施。

一是維持公司生產經營穩定，目前該集團包括正職工(0.8萬多)、外包工(2萬多)在內總計3萬名員工。

二是積極瘦身，出售資產，永泰集團將進行150億元資產處置積極回款，出售對象主要為現金流充裕的央企和地方國企，由於涉及上市公司信披規定並未透露具體項目。

三是主動與金融機構積極溝通。王廣西透露，7月6日，永泰集團已和包括政策性銀行、大型股份制銀行在內的五家銀行達成了戰略合作協議，這五家銀行承諾不抽貸、不斷貸，並在實行監管的前提下對其給予一定的流動性支持。

四是永泰集團將以旗下上市公司永泰能源和海德股份為標的發行可轉債。

五是永泰能源計劃實施240億元的債轉股。

公開資料顯示，目前永泰集團控股三家上市公司，分別為永泰能源、海德股份(000567-CN)、廣泰國際(00844-HK)；參股聯環藥業(600513-CN)，擁有44.2%的股份。

目前距離該公司一期短融違約已過去四天。

7月6日，永泰能源發布停牌公告，稱公司對外發行的公司債券余額較大，償付存在一定的困難，為化解公司風險，維護正常生產經營，保護投資者權益，申請公司股票自當日起停牌。

目前，永泰能源已有接近四成(37.72%)的股本遭到凍結。其中包括永泰集團全部持有的40.27億股，以及青島諾德持有的9.89億股。

評級機構聯合資信已兩度下調了永泰能源主體長期信用和各期債券信用的評級。目前，聯合資信已將永泰能源主體長期信用等級從AA+一路下調至CC，評級展望為負面；該公司一系列債券評級也均下調至CC。

公開資料顯示，永泰能源成立於1992年，1998年於上交所上市，總部位於山西省太原市，目前涉及的業務包括電力、煤炭、石化、物流和投資等。所屬電力總裝機容量1244萬千瓦，焦煤年產能1095萬噸。

永泰能源原始主營業務為煤炭，煤炭產品全部為焦煤及其配煤。截至目前，該公司擁有優質煤炭資源總計32.38億噸，已達到國內大型煤炭企業規模。該公司於2014年底開始向電力業務方向拓展，並於2015年宣布，將從傳統能源供應商向能源、物流、投資三大主業發展的方向轉型。截至2017年12月末，永泰能源總資產1072億元，凈資產288億元，去年實現銷售收入223.88億元，凈利潤8.67億元。

來源：界面新聞字體

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