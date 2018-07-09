缺乏大型投資案 石油市場恐面臨供應短缺

美國能源資訊管理局 (EIA) 上週公佈的數據顯示，美國原油存量下滑至 3 年來最低的水平，同時，沙烏地阿拉伯國家石油公司的執行長 Amin Nasser 警告，全球恐面臨供應緊張風險，布蘭特原油期貨和 WTI 原油期貨價格在 9 日皆走升。

台灣時間 9 日下午 2 時許，9 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.62% 至 77.59 美元，8 月交割的 WTI 原油期貨價格走升 0.43% 至 74.12 美元。

WTI 原油期貨價格走勢

EIA 的數據顯示，美國 WTI 原油期貨交割地 Cushing 的原油存量已跌至 3 年半以來新低。在庫存量降低以及需求提升的情況下，美國石油生產商持續在油田設置更多的鑽油平台。

鑽油平台為未來石油產量的預測之一，能源產業服務公司 Baker Hughes 的數據顯示，截至 7 月 9 日的一週，美國鑽油平台增加 5 座，總數達到 863 座，比去年共多出 100 座。

另一方面，沙特阿美的執行長 Amin Nasser 接受媒體採訪時表示，他認為大型能源公司太過專注於美國頁岩油開採或是一些短期計畫，而不是像過去一般，投入資本至傳統的大型計畫，對短期產量增加投資，並不能滿足市場的長期需求。

他認為，美國頁岩油的產量，要至 2040 年才有具滿足市場規模的需求。儘管美國頁岩油產量有所提升，目前仍須依賴石油進口。在委內瑞拉產量下滑以及伊朗面臨制裁情況下，美國總統川普曾呼籲沙烏地阿拉伯應每日提升石油產量 200 萬桶，以控制攀升的油價。

沙烏地阿拉伯同意從 5 月開始，每天提升 100 萬桶產量，分析師預測，該國的產量將達到歷史新高每日 1100 萬桶，Nasser 在 OPEC 會議中表示，石油市場不該完全依賴沙烏地阿拉伯，每個國家都應盡一份心力。

Nasser 認為許多能源公司因專注於降低成本，以及發放股利給股東，因此不願意進行長期且巨額的投資。能源顧問公司 Rystad Energy 的數據顯示，2016 年至 2020 年能源公司的資本支出預計將下滑近一半至 4435 億美元，2010 年至 2015 年時，資本支出高達 8751 億美元。

國際能源署指出，在缺乏大型計畫案投資的情況下，石油將在 2020 年代初期出現供應短缺現象。