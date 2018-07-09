知乎新一輪融資即將落定 估值20億美金

界面記者從多位接近交易人士處獨家獲悉，知乎新一輪融資接近尾聲，估值約20億美元，上一輪資方今日資本和騰訊繼續參與了本輪融資。這筆融資或於近期正式對外公佈。

截止目前，知乎共完成5輪融資，融資總額接近1.8億美元。去年1月份，知乎完成D輪1億美元的融資，由騰訊產業共赢基金、今日資本、創新工場、啓明創投等共同投資。

據公開資料顯示，2010年12月，知乎網站開始邀請註冊，3年後才正式對外開放註冊。知乎以小而美的知識社區起步，但8年後的今天，知乎變得越來越大眾化。

“知乎用戶結構發生了大幅變化，大量二三線城市的用戶在知乎進行討論、分享和交流，年輕用戶的佔比也正在提高。” 在今年的鹽Club大會上，知乎創始人兼CEO週源透露，目前知乎註冊用戶數達1.6億、年增長達到95.12%，同時，知乎回答總數也在5月8日正式突破1億。

在獲得高速增長後，知乎近期動作頻頻。

今年6月6號，知乎正式對外宣佈，將原有的“知識市場”業務升級為“知乎大學”，併組建新的知識市場事業部。此前，知乎書籍和知乎Live由不同的團隊負責，新事業部組建後，原有的知識服務團隊將放到一起運營。

與此同時，為留住優秀回答者， 知乎啓動“創作服務平台”，目前正在内測。據知情人士透露，該平台將於本月月底正式推出，通過創作服務平台，為内容創作者提供内容數據分析、問題推薦、内容自薦、回答贊賞、自定義推廣、品牌任務等六大權益。

值得一提的是，擁有品牌任務權益的優秀回答者，將有機會成為優質品牌主、特約撰稿人，併獲得相應的廣告收入。 去年，對標知乎的悟空問答曾不惜重金簽約優秀回答者，通過内容補貼的方式刺激優秀回答者在悟空問答上生產内容。

“去年整個知識付費行業大概隻有幾十億的市場，所以相比來說，還處在一個比較初期的狀態。”此前，知乎副總裁、知乎大學事業部負責人張榮樂在接受界面新聞記者採訪時表示，相比其他知識服務平台，知乎優勢在於，其社區沉澱了一大批優秀回答者，可以持續生產内容，形成良好的生態。 知乎平台上知識產品的復購率目前在40%左右。

據知乎官方提供的數據顯示，2018年5月，整個知乎大學的付費知識服務產品已經超過15000個，整體付費人次超過600萬，平台鏈接到的知識生產者超過5000人，每天有超過100萬人次使用知乎大學。

不過，在知識付費領域已有所嘗試的知乎，在商業化進程上依然是緩慢前行。“今年知乎大學的目標是找準定位、探索增長路徑，暫時沒有變現的業績壓力。” 張榮樂表示，現在知乎的變現途徑仍以廣告為主，整體廣告收入增長速度“非常快”。

來源：界面

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