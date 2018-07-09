因應11月APG評鑑 國銀祭出2招 行員瘋考反洗錢師證照



兆豐銀旗下紐約分行於 2016 年因違反洗錢防制法遭美國重罰殷鑑不遠，加上台灣今 (2018) 年 11 月將面對亞太防制洗錢組織 (APG) 的評鑑，金融業者無不繃緊神經。為了彰顯防制洗錢及打擊資恐作業決心，金融業者紛紛鼓勵所有金融從業人員去報考國際反洗錢師 (CAMS) 證照，有些銀行以全額補助報名費、入會費及提供高額獎勵金 5 萬元鼓勵，甚至有金控總經理帶頭示範考取證照，整體銀行業瘋考反洗錢師證照。

「反洗錢師」這個神秘職位，截至去年 9 月，全台灣考到證照的約 50 人，全世界更僅有 1 萬多人擁有證照。

反洗錢師證照不容易考，光報考費就要 1495 美元 (近 5 萬台幣)，還須熟讀厚達 5、6 百頁的英文「學習指南」，熟記洗錢態樣、法規、案例、時事等。但為了強化洗錢防制，國銀大舉動起來。

像是第一金控旗下第一銀行甚至由法遵長、法令遵循處長等資深主管率隊參與團體考試，到考人數 459 名，取得證照者 386 名，錄取率高達 84%。

除了第一銀行之外，包括華南金控旗下華南銀行、兆豐金控旗下兆豐銀行、台灣中小企銀、合庫金控旗下合庫銀，其中台灣中小企銀內部取得國際反洗錢師的行員超過 1000 人，兆豐銀行及華南銀行取得國際反洗錢師證照者更超過 3000 人。而玉山銀行早在 2015 年成立反洗錢部，部門過半員工已取得 CAMS 的資格認證。

日盛金控也積極辦理洗錢防制相關教育訓練，訓練對象除了一般員工，也包括董事及高階主管。同時，為了鼓勵員工提升洗錢防制專業知識，更祭出「國際公認反洗錢師 (CAMS)」證照補助方案，內容包括：全額補助報名費、入會費及提供高額獎勵金 5 萬元。

這種祭出高額補助的還有第一銀行，一銀行員若取得證照者，補助報名費及一年會費共約 4.6 萬元，另發放獎金 1.2 萬元；玉山銀行則全額補助三年會費及考試費用。

除了報名費獎金補助的誘因，還有一招，日盛金總經理王芝芳更帶頭示範通過國際公認反洗錢師考試，並取得證照，也激勵處級長官及資深主管紛紛投入報考，尤其法令遵循單位及防制洗錢專責單位人員更是踴躍，目前也有多人考取，充分顯示日盛金控要強化防制洗錢及落實執行法遵的決心。