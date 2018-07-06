貿易戰 如何演變成經濟衰退

根據 CNNMoney 分析報導，全球貿易戰的風險已急劇升高，這可能讓美國經濟陷入衰退，終結美國史上第二長的經濟擴張期間。

川普總統一心要扭轉美國貿易赤字，因而採取了系列強硬措施。這讓企業界與投資人憂心不已，緊張不斷升高，貿易的口舌之爭最終恐演變成全面的貿易戰。

美國對 340 億中國商品課徵關稅，已見生效。中國週五因而指控，美國開啓了經濟史上最大的貿易戰。中國並隨即對等值美國商品，課徵關稅，進行報復。

美銀美林公司分析師梅爾 (Michelle Meyer) 於上月底警告，全球貿易衝突，可能讓美國與其他各國的經濟瀕於衰退。

她還描述了經濟骨牌倒下的過程：首先，關稅引發物價上漲，整體商業因而受創。而後，企業難以取得所需原料。最終，企業主管與家庭主人信心將大幅下降。企業也將因而大幅減少支出。

需知，貿易爭議與全面貿易戰之間，有著極大的差異。

目前為止，美國政府採取的行動，僅觸及到美國經濟的一小部份。美國銀行在發布的報告中估計，僅有略高於 1000 億美元的商品遭到鎖定，約佔進口商品總額的 4.2%。

「我們距離全面貿易戰，還有一些路程，但貿易緊張可能會進一步惡化，」她說。

問題在於，貿易政策的不確定性，可能讓大型公司的投資決議遭到凍結，其他企業亦將受到嚴重衝擊。

亞特蘭大 Fed 銀行總裁 Raphael Bostic 於 6 月說，企業設定新投資方案時，標準已變得非常高。他說，在企業界，減稅帶來的樂觀氣氛，幾乎已消失殆盡。

聯準會 (Fed) 公布的 6 月會議記錄也顯示，Fed 官員對川普政府貿易政策對經濟造成的傷害，已更加感到擔憂。

梅爾說，系列的關稅，將衝擊到消費者信心，也將造成原料供給中斷與瓶頸，影響到企業的供應鏈。

她寫到：「信心下降，供應鏈中斷，可能擴大貿易的衝擊，進而導致全面性經濟衰退。」