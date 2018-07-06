伊朗官員：油價將很快突破100美元，這都怪川普！

伊朗駐 OPEC 代表 Hossein Kazempour Ardebili 周四在接受路透社採訪時警告稱，如果川普執意遏制伊朗及石油出口，全球供應將受到干擾，屆時油價有可能漲到每桶 100 美元。

Hossein Kazempour Ardebili 還稱，川普就是在「脅迫」沙烏地阿拉伯和俄羅斯的石油政策。若想讓油價下跌，不能指望沙烏地阿拉伯和俄羅斯。

川普在上個月要求沙烏地阿拉伯增加產量以抑制油價，彌補部分產油國（主要是伊朗）供應減少造成的市場缺口。沙烏地阿拉伯迅速表示同意，並與俄羅斯聯手提議正在減產的盟國們增加產量。

6 月 23 日，OPEC 成員國及其他參與 2016 年維也納減產協議的主要產油國達成一致，決定從 7 月開始適當增加原油產量，有望使國際原油市場日供應量增加約 100 萬桶。

不幸的是，國際油價在產油國決定增產之後只短暫下跌了很短時間，此後便重返震盪走高之路。布蘭特油價從當時的 75 美元左右漲到了如今的 77 美元附近，WTI 油價更是突破 70 美元，為近四年來首次。

本周三，川普公開指責 OPEC，稱該組織推高了油價。同時，他敦促沙烏地阿拉伯等國家進一步增加產量，"如果他們還希望美國繼續保護他們對抗他們的敵人伊朗的話。"

隨後，這位伊朗駐 OEPC 代表對川普隔空喊話：「你的推特至少使油價上漲 10 美元 / 桶，請你別再發推特了，越髮油價越漲」。

不久前美國對包括中國和印度在內的各國發出聲明稱，必須從 11 月 4 日起全面停止進口伊朗石油，否則將面臨美國的嚴厲制裁措施，並且不會有豁免。

這刺激伊朗積極遊說多個石油買家。該國總統魯哈尼正在歐洲尋求支持，伊朗和留在 2015 年伊核協議的五個大國將於本周晚些時候召開會議。

伊朗革命衛隊指揮官 Ismail Kowsari 周三威脅稱，如果石油出口遭美國封禁，伊朗將封鎖經由霍爾木茲海峽的石油運輸。