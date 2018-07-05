〈小米IPO〉港交所佛心來著 小米上市同日股份、期權四路齊發 還可做空

首隻「同股不同權」的 W 股小米 (1810-HK) 預計將於下週一 (9 日) 上市，港交所 (0388-HK) 昨(4)日宣布，將會在小米上市當日同時推出期貨、期權、衍生權證及將其納入認可賣空指定證券名單，是近 12 年以來首隻獲開綠燈的股份。

港交所表示，小米期貨合約乘數及期權合約規模同為 1000 股，期貨合約月份為今年 7 至 9 月、12 月及 2019 年 3 月；期權到期月份則有今年 7 至 10 月、12 月及 2019 年的 3 月和 6 月。

港交所亦通知 5 家發行商於下週一可開始交易合共 18 隻小米的認購權證。同時，小米股份也於同日納入認可賣空指定證券的名單。

換言之，小米將會是 2006 年 10 月工商銀行 (1398-HK) 上市以來，首間股份、窩輪 (權證)、期貨、期權 4 種投資工具同日開始交易的新股。

在 2010 年 10 月掛牌的友邦保險 (1299-HK)，是股份、窩輪、期權 3 種投資工具同日開鑼，但友邦保險當日卻沒有股票期貨同步交易。

《星島日報》指出，這次港交所容許小米四路齊發，除了因為小米的公眾持股市值超過港幣 100 億元的最低要求之外，據悉也因為港交所預期小米股份將會有充足的流通量，以及市場對小米的衍生產品有一定需求。

此外，港交所亦宣布，在掛牌當日投資者已可以做空小米股份。