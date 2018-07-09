P2P天雷滾滾：杭州多個平台爆雷500億 100多萬用戶遭殃

杭州P2P項目近日密集爆雷，其中涉案最大的網貸平台牛板金累計借貸總額近390億，累計用戶82萬多，資金缺口可能高達30億，違約原因是資金用於房地產開發，目前都無法收回。

6月中下旬，在唐小僧等明星平台出事之後，互聯網金融行業儼然進入「爆雷潮」。僅6月24日以來，5天的時間裏就已經有28家平台爆雷。

390億元杭州P2P爆雷 收益率8%

7月6日深夜，杭州市公安局江幹分局官方微博稱：對浙江佐助金融信息服務有限公司（即 牛板金 ）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

通報指出:

2018年7月5日，杭州市公安局江幹區分局對浙江佐助金融信息服務有限公司(即牛板金) 涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，對涉嫌犯罪的公司負責人王某依法采取刑事強制措施，目前案件正在進步偵辦中。

公安機關將依法偵辦案件，全力做好追贓挽損工作，最大程度保護投資人的利益，並及時公布案件偵辦進展情況。

牛板金是浙江佐助金融信息服務有限公司旗下的平台，於2015年11月上線運營，於2016年12月13日上線北京銀行存管系統。

從牛板金的APP看到，幾個理財產品的年化收益都在8%以上。

牛板金官網數據顯示，其累計交易(借貸)總額達到390.88億元，累計交易(借貸)筆數為2464810筆，累計用戶規模825395人，截至2018年06月30日，累計出借人數量173490人，當前出借人數量93679人。

一位接近該平台的匿名人士告訴澎湃新聞，其實牛板金平台出現的流動性缺口不僅僅是公告中的1億元，而是30億元左右。這個說法尚未得到牛板金方面的承認。

資金用於房地產開發 無法收回

《中國基金報》稱，根據牛板金創始人王旭航的介紹，逾期的原因非常雷人：6月24日，由於其他P2P平台發生兌付問題，「牛板金」也出現了擠兌，平台流動性出現了問題。

細查後發現，「牛板金」平台前董事孫啟良、沈旭卿夥同陳鄂、胡文周，四人聯手虛構標的項目，通過「牛錢袋」產品卷走了投資人總計31.5億資金，用於房地產開發。目前資金都無法收回，只能通過法律途徑起訴借方單位，通過財產保全方法控制對方資產。

王旭航說，四個實際借款人在上海等地有多處房地產項目，預估足夠抵償目前的逾期款項。公司將進行資產清算，用兩年時間，按比例償還投資人本金和利息，還款計劃是每周還不低於一千萬，按照投資人投資比例直接返還投資賬戶，可提現。

據21世紀經濟報道，在爆雷之前幾個月佐助金服已有多位中層離職，公司很多在職和離職的員工有大額投資在牛板金，現在積蓄都在公司裏兌付不出來，於是7月4日上午和其他投資者都來到公司維權。

一位已離職的總監級別員工稱，他加入佐助金時，公司存量待收已有30億之多，但包括他在內的大部分員工都不道資產的底層是什麼。按照此前公司的規劃，計劃於2019年沖擊港股上市。

投資人也有質疑，6月底管理層就發現問題，在6月30日舉辦的投資人見面會上牛板金還宣布要增資6億，有忽悠投資人的嫌疑。

多個P2P平台爆雷 100多萬用戶遭殃 涉案資金超500億

不只是牛板金，最近杭州眾多網貸平台都陷入風雨飄搖之中。

7月7日中午，杭州市公安局江幹分局官方微博稱，對杭州雲端金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

雲端金融累積成交金額高達45億，號稱16%收益率，累計用戶13.3萬。

7月6日，杭州市公安局西湖區分局發布微博：對杭州祺天優貸非法吸取公眾存款罪立案偵查。

祺天優貸累計成交金額68億。

7月6日，杭州市公安局西湖區分局發布微博：對杭州優楊投資非法吸取公眾存款罪立案偵查。

優楊投資的平台叫做佑米金融，累計交易額為34.6億，用戶98萬。

截至7月7日，近日杭州出事的P2P平台累計交易總額，超過了500億，用戶數量應超百萬人。

作者： 廖志鴻 *本文來自華爾街見聞

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