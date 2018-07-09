【IPO追蹤】騰訊音樂即將IPO 背靠騰訊真的能值300億美元？

市場份額第一，背靠騰訊，騰訊音樂真的能值300億美元？

7月8日周日晚間，騰訊控股發布公告稱，公司已根據第15項應用指引，向港交所提交有關其在線音樂娛樂業務通過經註冊的公開發售在美國的認可證券交易所獨立上市的方式擬進行分拆的建議。

換言之，騰訊音樂在美上市在即。目前，市場對騰訊音樂的估值在300億美元左右。

市場份額和版權：騰訊音樂獨霸天下

目前已經是國內最大在線音樂平台的騰訊音樂緣起於2003年騰訊公司成立的QQ音樂。

2016年時，QQ音樂和中國音樂集團(海洋音樂)合並為騰訊音樂娛樂集團，自此，QQ音樂、酷我音樂和酷狗音樂成為騰訊音樂三大在線音樂平台，三者的曲庫比起網易雲音樂、阿里旗下的蝦米音樂等有明顯優勢。

騰訊音樂娛樂集團目前擁有了超過1500萬的曲庫資源。並且除了拿下了數目眾多的曲庫外，騰訊音樂此前已經獨家代理了環球、華納、索尼、YG 娛樂、傑威爾音樂等音樂版權。華語、韓國和歐美的大多數流行歌曲的版權都在上述數家公司手裏。相較於網易雲音樂和阿裏音樂，手握大量版權資源的騰訊音樂顯然是優勢一方。

為了鞏固自己的版權優勢，騰訊音樂還從2014年起也針對其他平台發起了一系列訴訟。2014年11月，騰訊方面起訴網易雲音樂，稱後者平台上的623首網絡音樂涉嫌侵權行為。判決結果裁定，網易雲音樂將相關作品做下架處理。2015年2月，微信關閉了網易雲音樂的分享接口，QQ音樂方面稱，盜版問題是微信封殺網易雲音樂的主要原因。

在線音樂行業，用戶規模也處於穩定狀態，如今，在線音樂用戶在網民中的滲透率已達8成，月活躍用戶穩定在5.5億-6億之間，增速穩定在10%左右，增量空間已經不大，在線音樂行業在用戶數量上也有了一個天花板。

第三方研究機構Quest Mobile認為，在此情況下，音樂APP的規模紅利消失，現在很難再有爆發性增長。

市場份額來看，騰訊旗下的酷狗音樂、QQ音樂和酷我音樂占有絕大多數市場份額。緊隨其後的是網易雲音樂，排名第五的是阿裏旗下的蝦米音樂。

不論從月活、日活還是時長等數據來看，騰訊旗下三大音樂平台都占有絕對優勢。

競爭者已經無路可走？

盡管騰訊音樂在版權和市場份額上，占有絕對優勢，但是其競爭對手也有比較優勢。

以僅次於騰訊音樂旗下三大平台的網易雲音樂來看，其高品質、社交屬性吸引了不少年輕用戶和收入較高用戶。2017年底，網易雲音樂稱其用戶總數超過4億。之所以能夠吸引這麽多的用戶數，一定程度上是因為其社交屬性贏得了一大批高活躍度和高黏性的用戶，在網易雲音樂這一平台上，用戶不光是聽音樂，同時還在下面撰寫評論，同時在社交媒體上分享。

財經網曾在騰訊音樂和網易雲音樂達成協議後在微博上調研，結果多數網友選擇在雙方共享版權後僅使用網易雲音樂。

在今年2月，國家版權局還推動騰訊音樂和網易雲音樂就音樂版權合作事宜達成一致，互相授權音樂作品達到各自獨家音樂作品數量的99%以上。

雖然雙方對最能帶來流量的音樂作品還有所保留，但是這已經極大擴展了網易雲音樂等音樂平台的曲庫。虎嗅網曾做過計算，於騰訊音樂本身曲庫豐富，按照1%的比例來算，不計獨家，騰訊音娛最多可以保留17萬首；計算獨家，估計最多保留5萬首左右音樂。這個數量級已經足夠打出那張「版權差異化」的牌了。

在版權不占優勢的情況下，網易雲音樂則和蝦米音樂等平台推出了獨立的音樂人扶持計劃。例如，網易雲音樂推進「石頭計劃」(2016年年底啟動)，蝦米重啟「尋光計劃」，陌陌推出「MOMO音樂計劃」，百度音樂推出「伴星計劃」。

背靠騰訊，騰訊音樂會擔心虧損嗎？

占有大量的版權資源可以是騰訊音樂的優勢，但也可能是劣勢。

由於各家平台的競爭，音樂版權價格日漸攀升，成為其巨大的內容成本壓力。

36氪曾援引業內人士的話指出，2017年，音樂版權到期續約，騰訊音樂至少要準備10億元。

類似的情況也在美國發生。今年4月，全球最大的流媒體音樂平台Spotify在紐交所IPO，財報顯示，2017年銷售額接近50億美元，2016年約為36億美元，增長近40%。不過由於版權成本很高，公司虧損增加近一倍，達到15億美元，成為了典型的「營收越高，虧損越多」企業。因此，如何實現良好的盈利水平成為全球在線音樂流媒體急需解決的困境。

第一財經指出，從目前整個行業來看，不盈利是普遍現象，主要原因是成本太高，變現能力弱。

對於在線音樂平台而言，兩大變現利器是廣告和用戶付費，全球經驗看，這兩塊目前還很難覆蓋平台的運營成本。

市場上目前對騰訊音樂的估值有高達300億美元的說法。這麽搞的估值主要取決於其行業地位、成長性和未來變現能力的預期三大方面。第一財經指出，其成長性包括中國未來增長空間、用戶付費市場的發展前景等。但是這些數據也要從一定程度上通過財務數據等更多信息來判斷，目前做判斷並不容易。

對於騰訊音樂的高估值，36氪指出，實際上在線音樂這個市場其實並不大，但是，有了騰訊的支持，騰訊音樂卻可以在音樂之外有更多發揮的余地。其他的業務包括廣告、巡演、衍生品、版權管理等等。

此前，騰訊曾將閱文集團並入麾下，當時很多人並不理解騰訊發展網絡文學這樣一個“小眾”市場的初衷。然而現在回首看來，閱文為騰訊提供源源不斷的流量IP，平台上的文學作品正在被改編為電視劇、電影、動漫、遊戲，以及一系列的衍生品，已經形成一條龐大的產業鏈。因此，從這個角度來看，騰訊音樂的邏輯也有類似之處。

對於有騰訊這一靠山的騰訊音樂來說，市場可以期待，未來的支持是源源不斷的。騰訊不僅可能會文化娛樂和社交媒體流量入口上的優勢，同時還可能通過線下活動、衍生品開發等方式促進變現。

不過，從當今的流行音樂現狀來看，隨著年輕受眾喜愛的音樂模式越來越多元，此前香港“四大天王”、周傑倫等音樂巨星引發萬人空巷的場景再難出現，通過音樂要獲得更多流量的成本實際上也會比之前要更高一些。

作者： 見智公司研究 本文來自華爾街見聞

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)