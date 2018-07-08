陳茂波：正研究提高延期年金等扣稅上限

財政司司長陳茂波表示，早前在預算案提出向強積金自願額外供款或購買延期年金的納稅人，提供扣稅優惠，由於公眾反應正面，正研究提高扣稅上限，有結果後將盡快公布。

陳茂波又在網誌表示，日前宣布香港年金計劃正式推出，有興趣的長者可於明日領取「認購意向表格」，並在下月8日或之前遞交。

以下為全文：

經過一年多的積極籌備，上星期我宣布香港年金計劃正式推出，目的是為長者提供多一個退休理財選擇，讓他們可以將部分積蓄轉換成長期、可靠、穩定的定期收入，直至百年歸老。

過去香港人對年金計劃這類產品認識不深，但隨著人口老化，社會對這類產品的需要卻愈見實在，特別是不少長者在退休後，沒有了穩定的收入，如何支持日後的開支，成為他們最關注的課題。特別是港人很有福氣，比較長壽，男性平均壽命約81歲，女性為約87歲。即使備有積蓄的長者，也難免會顧慮「坐食山崩」。如果「退休就是使錢的遊戲」，那麼我們今天最需要做的，也許是積極建立退休後的「穩定收入來源」。

香港年金計劃便是從這角度為長者設計的一項產品。它是一項保險產品，供65歲或以上的香港永久居民申請，入場費是5萬港元，最高投保額是100萬港元。受保人繳付一筆過保費後，可即時享有保證的每月定額收入。以六十五歲人士投保一百萬元為例，男士每月可領取約5800元，平均較長壽的女士則可每月領取約5300元。根據按揭證券公司預計的測算，以投資角度去看，年金計劃的內部回報率約四厘，較現時銀行存款利息吸引得多。

有別於定期存款等定息工具，年金計劃作為保險產品，作用是對沖長壽帶來的財務風險，假設受保人65歲購買了年金計劃，即使活到超過一百歲，仍可以每月獲得原有的定額收入，達致「自製長糧」的效果，意味著愈長壽將會收到愈多的回報。

事實上，自去年年金計劃的消息公布以來，公眾反應非常正面，反映市場需求十分龐大，某程度上也鼓勵了保險業界開發更多不同類型的理財產品，供市民選擇。去年，年金業務佔整體新造直接個人人壽保險業務的份額，便按年增加逾一倍。長者的財務規劃需要，我一直十分關心，所以我早前決定了若果這次年金計劃受長者歡迎錄得超額認購，首次的發行額將由原擬的100億加碼到200億元，以滿足更多長者的需要。

除了年金外，政府還為長者提供了其他的理財選擇供考慮。例如，安老按揭計劃(俗稱「逆按揭」)是讓退休長者通過將自住的物業按揭給香港按揭證券公司，一方面可以繼續在自己的物業安居養老，同時又可以每月獲得固定收入供退休生活之用。長者百年歸老後，親人可選擇贖回物業，或將物業賣出、還清貸款，取回物業的淨餘價值。去年，安老按揭計劃更擴展至未補價的資助出售房屋，讓更多市民受惠。

此外，政府發行的「銀色債券」則可讓長者利用手頭現金，在有保證回報的前提下，獲取保證不比通脹低的投資回報，保障自己積蓄的購買力。今年稍後，我們將發行新一批的「銀色債券」，供長者認購。

至於仍在工作尚未退休的市民，我在預算案中亦提出了兩項措施，鼓勵大家及早為未來的退休生活儲蓄和投資。首先，我已委託保監局推出指引，幫助市民識別和甄選適合自己的延期年金產品。市民若購買這些符合指引的產品，在計算薪俸稅時可獲扣稅優惠。

第二，市民在強積金中除了法例要求的供款部份外，如果自願額外供款，並將其撥入強制供款戶口作退休之用，這部份供款亦可與上述購買延期年金產品計劃一樣獲得扣稅優惠。

我們早前公布，以上兩項措施的扣稅上限為三萬六千元。有見公眾對建議措施反應普遍正面，我們正研究把有關上限提高，有結果後將盡快公布。

總的而言，面對人口老化，我們正逐步豐富市民可選擇的退休理財工具，讓打工仔及退休人士能為自己的未來生活做好準備，減少晚年的後顧之憂，安心享受退休生活。

對年金計劃有興趣的長者，可於明日(7月9日)到任何一間代理銀行的指定分行領取「認購意向表格」，並於登記期內(7月19日至8月8日)遞交填妥的表格。大家亦可以瀏覽年金公司網頁，他們製作了多條簡單易明的教育短片，幫助大家理解年金計劃的重點。

2018年7月8日

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