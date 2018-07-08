傳2019年新能源汽車補貼再減三成 中汽協：未收到通知

7月6日，有外媒報道，「明年中國電動汽車的財政補貼將在2018年的基礎上再減三成」。該媒體援引知情人士的話稱，中國正在考慮明年進一步削減電動汽車補貼計劃，因政府希望以此敦促汽車制造商依靠技術創新，而不是財政補貼來開發新能源汽車。

對此，《每日經濟新聞》記者第一時間進行了多方求證，均被告知沒收到此通知。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹在接受記者采訪稱，他不了解這一信息，但上述知情人透露的「明年電動汽車補貼標準下降以及針對車輛的續駛裏程提高補貼」，均屬合理範圍。

中國汽車工業協會秘書長助理許海東也表示，截至目前，協會方面還沒收到任何有關2019年新能源汽車補貼標準的消息。



今年6月12日起，2018新能源補貼新政已經落地。該補貼新政對在售的新能源汽車在續航裏程、百公裏能耗以及其他綜合指標上都提出了更高、更嚴格的要求。如續駛裏程方面，補貼車型續駛裏程最低標準為150公裏，低於150公裏續駛裏程的新能源汽車補貼歸零。

上述媒體還報道，2019年我國新能源汽車補貼政策將對車輛的續駛裏程提出更高要求，比如一次充電續航達到200公裏及以上的電動汽車才能獲得財政補貼。

雖然還未獲得準確消息，但許海東認為，新能源汽車補貼退坡是我國新能源汽車發展的必然趨勢。“2020年，我國新能源汽車補貼將徹底退出。現在還有兩年的時間，新能源汽車補貼退坡是趨勢，但具體會減多少，還不清楚。”

事實上，原中國汽車技術中心主任王秉剛在2015年接受媒體采訪時就曾透露過，2020年之後，我國所有的新能源汽車補貼政策可能會全部取消。

王秉剛在接受《每日經濟新聞》記者采訪時曾表示，新能源汽車補貼降低正是有關部門按新能源汽車發展的正常走勢在推進。「如果一個產業離開補貼就生存不了，只能證明這一產業還不具備進入市場的時機。」王秉剛說。

每經實習記者 李星 每經記者 趙成 責任編輯：張恒星 SF142

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