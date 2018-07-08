消息稱Groupon尋求被收購 阿里巴巴為潛在收購方

據美媒Recode報道，團購網站先驅Groupon正尋求被收購。這家總部位於芝加哥的公司最近正嘗試吸引潛在買家，但目前尚不清楚這是否能取得成功。

7月8日早間消息，據美國媒體Recode報道，團購網站先驅Groupon正尋求被收購。

報道稱，這家總部位於芝加哥的公司最近正嘗試吸引潛在買家，但目前尚不清楚這是否能取得成功。

阿里巴巴於2016年收購了Groupon的3300萬股份（比例接近6%）。報道稱，阿里巴巴是Groupon的潛在買家之一。此外，IAC也有可能收購Groupon，該公司CEO喬伊·列文（Joey Levin）是Groupon的董事會成員。

今年5月，Groupon公布的第一季度利潤好於預期，但營收同比下降。當時，該公司CEO里奇·威廉姆斯（Rich Williams）曾表示，Groupon已經給合作夥伴帶來一些貢獻，例如美國職棒大聯盟（MLB）的門票銷售、Grubhub，以及由知名明星拍攝的廣告。

盡管Groupon正在推動數字化轉型，並吸引更多品牌和小商家入駐其平台，但該公司股價已經跌破5美元，遠低於IPO（首次公開招股）後的最高點。Groupon的市值一度高達160億美元，但目前只有約25億美元。

Groupon沒有對此消息做出回應。

來源：新浪科技

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