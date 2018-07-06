專家：本輪貿易戰對中國經濟影響可控

美國今天開始對340億美元中國產品加徵25%的關稅，這種徵稅行為究竟會對中國經濟乃至世界經濟產生什麽樣的影響呢?

6月15日，美國公佈了對我國1102項、500億美元的商品加徵25%關稅的徵稅清單，其中818項、340億美元的中國進口商品加徵關稅，於7月6日起生效，包括機器人、航空航天、工業機械和汽車等商品。機器人行業相關人士表示，這一輪貿易戰對我國機器人產業的影響在可控範圍之内。

新松機器人董事長 曲道奎：對於市場的競爭力來講可能不會對我造成一個大的影響，我們整個國際化的進程現在更多的可能往歐洲作為我們一個重點。

中國機械工業聯合會副會長 宋曉剛：可以促進我們量大面廣製造業真正的轉型升級，提質增效;通過這個潛在的市場來拉動我們機器人產業和智能產業的發展，中美的這一輪的貿易戰從貿易的角度來講對我們機器人的產業的影響完全在可控範圍之内。

汽車則出現在雙方加徵關稅的徵稅清單中。數據顯示，在2017年，中國自美國進口的整車為28.02萬輛，佔中國全年整車進口量的22%，對應的銷售額為130.7億美元。與此形成對比的是，中國去年出口到美國的整車數量為5.3萬輛，銷售額僅為14.3億美元。

中國汽車工業協會秘書長 董揚：中國對美國的出口這一版加稅影響不是太大，但是中國加稅對於美國的影響和對中國消費者的影響會比這個顯著。

中美是全球最大的兩個經濟體，經濟總量佔全球的40%，雙方經濟交織程度高，中美貿易戰不可避免地將損害雙方利益，也將影響全球經濟。

中國國際經濟交流中心總經濟師 陳文玲：我覺得這種做法，那不僅是中國不能接受，全球都不能接受。這樣的話就把全球的貿易規則，貿易秩序全部打亂了。所以你現在可以看到，就是中國要反製，歐盟要反製，日本要反製，印度也要反製，加拿大要反製，沒有一個國家可以說，你要單邊製裁我，毫無道理的製裁我。

專家指出，這一輪340億美元的貿易戰規模，對我國經濟的影響是可控的，首先，内需對我國經濟的拉動作用不斷上升，國家統計局提供的數據顯示， 2008年至2017年，内需對經濟增長的年均貢獻率達到105.7%，經濟應對外部衝擊的能力不斷增強。其次，我國經濟體量顯著增加，對美國市場的依賴下降。2017年中國GDP達12.24萬億美元，為美國GDP的63.2%，對美商品出口4297億美元，僅佔中國GDP的3.5%左右。

來源：央視網

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