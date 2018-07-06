銀保監會圈定稅延養老險資金運用6項禁止行為

為規範稅延養老保險資金運用行為、實現資金的安全穩健運作和長期保值增值、促進稅延養老保險試點持續健康發展，近日，銀保監會發佈《個人稅收遞延型商業養老保險資金運用管理暫行辦法》(下稱《辦法》)。

《辦法》從機構、人員以及持續性要求等方面，提出了相對較高的要求。主要目的：一是強化保險公司的投資能力建設。通過製定定量和定性的標準，要求保險公司切實提高資產負債管理、大類資產配置、多市場多品種資產投資等能力。二是甄選優質的投資資源對接稅延養老保險資金。《辦法》通過製定較高的條件要求，引導市場上最優質的資產管理機構為稅延養老保險資金提供投資管理服務。三是強化投資經理和組合經理管理。《辦法》首次在保險業設定了投資經理和組合經理的條件，強調過往業績要求，對職業道德和專業操守提出明確標準。四是加強事中事後監管。引導保險行業持續加強能力建設，建立健全登記註冊製度和教育培訓製度，不斷提升投資管理人員的專業水平。

為切實加強對稅延養老保險資金運用的監管，有效應對投資運作中各類風險的挑戰，《辦法》從三個層面提出了風險管理要求：一是在總體風控要求上，強調應當建立稅延養老保險資金運用的組織架構、管理製度、内控流程，建立風險管理機製，併對風險進行識别、計量、監測和評估。二是在操作層面上，針對稅延養老保險資金運用需重點關註的資產負債錯配風險、投資策略偏離風險、利率風險、流動性風險、下行風險等，分别提出了具體的風險管理要求。三是在風險保障措施上，要求投資管理人按照賬戶管理費收入的10%計提風險準備金，以更好保護參保人利益。

同時，《辦法》還圈定了6項禁止行為，包括以稅延養老保險投資賬戶的名義使用不屬於該賬戶的資金從事投資活動，或以他人的名義使用屬於稅延養老保險投資賬戶的資金從事投資活動;不公平地對待稅延養?保險投資賬戶;挪用稅延養老保險投資賬戶的資產;利用所管理的資產謀取不正當利益，或進行利益輸送;從事内幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當證券交易活動;法律、法規和銀保監會規定禁止從事的其他活動。

關於稅延養老保險資金的投資運作，《辦法》從賬戶隔離、投資範圍、投資比例、委託原則、估值要求、信息披露等6方面提出了要求。

一是在賬戶隔離方面，要求保險公司針對不同稅延養老保險產品設立單獨的投資賬戶，併按照“普通賬戶”和“獨立賬戶”管理要求，實行分賬戶管理。

二是在投資範圍方面，明確稅延養老保險資金可投資品種適用於現行保險資金運用監管政策。

三是在投資比例方面，要求將稅延養老保險資金納入保險資金運用整體比例監管，同時明確，其單獨計算的投資比例應符合大類資產監管比例和集中度風險監管比例。為增強操作性，《辦法》對於建倉期間的投資賬戶設定了特殊的監管政策。

四是在委託原則方面，要求保險公司優先選擇具有長期資金管理經驗、資產配置體係完善、投資經驗豐富、風險管控機製健全的投資管理人。投資管理人應當切實履行主動管理職責，不得進行轉委託。

五是在估值要求方面，要求保險公司和投資管理人製定相關估值管理製度，明確估值程序和技術，健全估值決策體係。對C類產品投資賬戶的估值，應當堅持公允價值原則，鼓勵使用市值計量。

六是在信息披露方面，要求投資管理人向保險公司主動、真實、準確、完整、及時地披露稅延養老保險投資賬戶的信息。

來源：上證報APP·中國證券網

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