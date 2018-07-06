〈公司法三讀通過〉大同、SOGO條款爭議聲中通過 會計師提兩點看法

立法院今 (6) 日三讀通過《公司法》修正案，針對最具爭議的大同條款、SOGO 條款，會計師提出兩點看法，包括第一、大同條款確實可能造成市場派跟公司派爭執的問題，股權大選舉權就多，有可能掌握到董事人數，這是必然的結果；第二、SOGO 條款賦予中央主管機構職權，未來行政作業上將會更加快速。

立法院三讀通過《公司法》修正案，一次修正 150 條，是近 10 年最大修法。其中針對外界關注俗稱「大同條款」的公司法第 173-1 條條文內容，三讀條文明定，繼續 3 個月以上持有已發行股份總數過半數股份的股東，得自行召集股東臨時會，但加入需持股三個月期限門檻，但工商團體擔憂，此舉恐讓台灣公司的經營權隨時被市場派奪取。

對此，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理藍聰金表示，一般持股過半的股東都會希望掌握到自主權，但即便法令沒有修正至自行召集股東臨時會，事實上也可以等到選舉那年的股東會，用投票來選擇董監人數。

他也坦言，法令修訂可能會造成市場派跟公司派爭執的問題，但是股東會就是提表決權，股權大選舉權就多，就有可能掌握到董事人數，這是必然的結果，不過，隨時召開股東會確實可能造成公司運作上的問題。

此外，引發爭議的還包括條文第 9 條的部分，即外界俗稱的「SOGO 條款」，原條文規定，公司設立或其他登記事項有偽造、變造文書，經裁判確定後，由檢察機關通知中央主管機關撤銷或廢止其登記，但三讀條文將違法事項範圍擴大到，只要犯刑法偽造文書印文罪章的罪，經裁判確定後，中央主管機關可不經檢察機關通知，就可撤銷或廢止違法公司的登記，並新增利害關係人也可申請撤銷或廢止。

而依據修法內容，並未溯及既往，SOGO 本身並不適用。藍聰金表示，此問題討論很多年，法令比較少溯及既往的規定，而 SOGO 條款也賦予中央主管機構職權，未來不需要等到檢察機關通知，就可撤銷或廢止違法公司的登記，在行政作業上將會更加快速。

至於是否會引起不必要的紛爭，他表示，不管中央主管機關要經檢察機關通知或是不經檢察機關通知，撤銷或廢止公司的登記，事後該公司若不服都可以提行政救濟。