國巨5月份每股大賺9.95元 今年前5月賺贏歷年

國巨 (2327) 近來因股價漲幅劇烈，應證交所要求公布 5 月合併營收 63.54 億元，較去年同期增 151%，獲利 35 億元，較去年同期增 1073%，每股盈餘 9.95 元，較去年同期大增 1586%，5 月單月獲利逼近一個股本，創單月歷史新高。國巨董事長陳泰銘日前表示，積層陶瓷電容 (MLCC) 供給缺口到 2019 年恐都無解，公司在 MLCC 訂單出貨比大於 2 倍，機器設備交期達 18 個月，新產能速度趕不上市場需求。晶片電阻部分，訂單出貨比則大於 3 倍。



觀看國巨今年累計前五月獲利已達 103.9 億元，此數字更是賺贏歷年，同樣創歷史新高，每股盈餘 29.53 元，驚艷市場。國巨昨日股價直逼漲停，終場收在 1230 元，漲幅 9.33%。



法人預期，現在被動元件市況仍處供不應求，看好國巨 6 月營收、獲利有望再衝新高。第二季每股盈餘則有望挑戰 3 個股本。外資報告則預估，國巨可望持續受惠 MLCC 缺貨、漲價效應，今年業績有望大增 9 成以上，今年全年毛利率可超過 65%，每股盈餘則將挑戰百元以上，大賺超過 10 個股本，創歷史新高。

