國巨6月營收登80億元再創高 Q2、上半年同寫新高

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (6) 日公布 6 月自結營收 80.54 億元，月增 26.8%、年增 227.7%，連 4 個月刷新歷史單月新高，第 2 季營收為 192.44 億元，季增 74.5%、年增 159.4%，上半年營收為 302.69 億元，年增 112.6%，雙雙創下新高紀錄。法人看好國巨受惠 6 月營收新高帶動，獲利有望超過 5 月，第 2 季獲利將超越第 1 季，再寫歷史新高。

國巨表示，由於利基型新產能開出，用戶端需求成長，加上大中華區高階智慧手機動能提升，6 月營收持續創下歷史新高。

以出貨區域觀察，大中華、其他亞太地區、歐洲、北美，出貨量都呈現月增。觀察客戶別，車用、工用、 IoT、AI 、手機通訊及消費性電子產品需求都較上月成長。

展望今年，國巨強調，將持續受惠利基型車電及工規產品出貨比重提升，以及高階智慧型手機拉貨暢旺，看好未來營運動能。

國巨 5 月純益亮眼，加上 4 月自結純益 26 億元，4、5 月純益已達 61 億元，每股純益 17.38 元，超越第 1 季純益 42.79 億元，每股純益 12.15 元，受惠營收帶動，法人看好 6 月獲利表現，也推升第 2 季再寫新高。

國巨董事長陳泰銘日前表示，MLCC 供給缺口恐持續到 2019 年，也因現在產業仍處在供不應求狀態，因此公司供貨採配貨方式，並極力幫客戶解決缺貨問題。外界預估， 7 月起將再啟動新一波被動元件漲價潮，持續看好國巨今年營運動能。