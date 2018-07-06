〈星展銀遭罰〉信用卡帳單誤植遭罰 星展銀致歉並完成改正

金管會調查星展銀 (台灣) 併入澳盛銀消金業務後，因信用卡系統建置及轉換時，在系統上線前測試、查核及覆核機制未盡完善，導致發生計息錯誤等相關缺失，裁罰 50 萬元，對此，星展銀今 (6) 日表示，發現新信用卡系統計息錯誤等問題，即主動通報主管機關，對於系統所造成的問題，深感抱歉，已在第一時間聯繫受影響的客戶，並已進行完成改正措施。

星展銀 2016 年 10 月底宣布以高於帳面價值約新幣 1.1 億元，收購澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中國大陸以及印尼等 5 市場的個人金融與財富管理業務，金管會在去 (2017) 年 8 月通過合併案。

其中，星展銀收購的內容包含存款業務、放款業務、以及客戶投資性資產管理 (AUM)，以及澳盛銀的近 130 萬客戶，其中有 10 萬名財富管理與私人銀行客戶以及 120 萬個人金融客戶，而併購澳盛個金和財管業務後，也補足的星展銀信用卡業務的版圖。

而今年 6 月中旬星展銀也發行合併後首場信用卡記者會，宣布推出星展飛行世界卡，不過事隔不到一個月，金管會日前宣布，接獲不少民眾客訴信用卡循環信用金額遭錯誤計算的情況，了解後才發現，是收購澳盛銀行消金業務過程中，因信用卡系統建置及轉換時，在系統上線前測試、查核及覆核機制未完善，發生計息錯誤。

針對此事，星展銀行 (台灣) 表示，自發現新信用卡系統計息錯誤等問題，即主動通報主管機關，對於本次信用卡系統所造成問題，深感抱歉，星展銀已在第一時間聯繫受影響的客戶，並已進行完成改正措施。

星展銀行強調，以非常審慎的態度面對此事，並將會更嚴謹地監控檢核相關作業流程，確保資訊正確性及即時性，以維護客戶權益。