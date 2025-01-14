刷出新高度！國銀2024前11月簽帳金額4.26兆元 提前超越2023紀錄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-14 19:56

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金管會今 (14) 日公布 32 家信用卡發卡機構，2024 年 11 月簽帳金額合計為 3855 億元，較上月減少約 193 億元，主要受到百貨周年慶進入尾聲、旅行需求減緩等影響，前 11 月累計簽帳金額達 4.26 兆元，再創歷年同期新高，並提前超越 2023 年的 4.18 兆元，預估全年將可突破 4.6 兆元。

銀行局副局長侯立洋指出，雖然 11 月有雙 11 購物節帶動消費，但難以抵銷百貨周年慶後業績放緩；儘管年底是旅遊旺季，不過，許多民眾先前已先預購付款，11 月相關支出就會較少。

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截至 2024 年 11 月底止，前五大發卡行中，中信銀 11 月以 676.32 億元穩居刷卡王寶座；國泰世華銀簽帳金額 641.66 億元位居第二；北富銀 530.61 億元排名第三；第四為玉山銀 464.18 億元；第五名台新銀 428.09 億元。

觀察各家銀行當月簽帳金額變動狀況，其中，玉山銀減少 79.4 億元最多，台新銀減少 49.8 億元，星展銀減少 26.4 億元。

32 家信用卡發卡機構 2024 年前 11 月累計簽帳金額達 4 兆 2654 億元，創同期新高，年增 11.07%，侯立洋指出，概估全年簽帳金額，應該可以突破 4.6 兆元。

中信銀當月停卡數高達 10 萬張，一銀停卡數亦有 6 萬多張，侯立洋分析，主要因為有清卡動作，最大考量還是成本效益，且銀行可能規範一定期限內無消費就會執行清卡，因此，每月都會有此項因素。