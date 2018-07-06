【異動股】鄉村振興概念股領漲 吉峰農機(300022-CN)等2股漲停

今日早盘，鄉村振興概念股強勢崛起領漲兩市，截止發稿，吉峰農機(300022-CN)漲停報4.02元，一拖股份(601038-CN)漲停報5.69元，弘宇股份(002890-CN)漲8.45%報29.38元，大禹節水(300021-CN)漲4.23%報5.17元，星光農機(603789-CN)漲3.62%報12.58元，新農開發(603359-CN)、中馬傳動(603767-CN)、博世科(300422-CN)、連城精密(300735-CN)等均上漲逾2%。

消息面上，據新華社報道，國家近日對實施鄉村振興戰略作出重要指示強調，實施鄉村振興戰略，是十九大作出的重大決策部署，是新時代做好“三農”工作的總抓手。各地區各部門要充分認識實施鄉村振興戰略的重大意義，把實施鄉村振興戰略擺在優先位置，堅持五級書記抓鄉村振興，讓鄉村振興成為全黨全社會的共同行動。

國泰君安認為，人居環境是我國鄉村建設的短板之一，多年以來城鄉間要素單向流動，使得鄉村出現了人員流失、發展滞後、環境治理缺失等問題。從各地政府工作報告看，居住環境治理和建設已被納入多地規劃中。看好農村污水、廢棄物治理，以及管網、衛廁改造等投資方向。

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