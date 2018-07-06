父母的教養態度，決定孩子有沒有玻璃心

【採訪整理／梁雲芳、蔡睿縈】

有些在愛的教育中長大的孩子，有著脆弱敏感的玻璃心。不想教出玻璃心、挫折容忍度低的孩子，在情緒教育這條路，父母該如何做？

孩子有情緒時，爸媽的反應會關係到孩子對情緒的處理模式，如果處理不好，可能被孩子情緒勒索，或者教養出一個愛哭鬧，挫折力很弱的玻璃心孩子，該如何妥善應對，才能避免陷入更嚴重的情緒漩渦中？

宇寧身心診所院長吳佑佑醫師解釋，情緒是人類發展必然出現的自然反應，是一種表達、溝通，也是保護個人生命、人身安全的重要本能。一歲以下的孩子，因語言尚未發展，所以會以哭鬧表達情緒，只是哭鬧原因絕非單一因素，可能是肚子餓、身體不舒服、想要玩，也許是遇到陌生人感到焦慮，父母親的回應方法會持續影響孩子未來學習情緒表達及處理的方式。

資深諮商心理師及心理療癒系列專題作家陳志恆表示，當孩子遇到困難與挫折時，大部分的爸媽會在第一時間使用過去調適情緒的經驗做出慣性回應，常見的有「評價式回應」、「否定情緒感受」、「過快給出建議」、「質問式語句」以及「忽略式回應」等五大回應形式，只是這些回應並沒有辦法讓孩子從挫折中學習與成長，也難以學到如何妥善處理自己的情緒狀態──像是「我是怎麼了？我有調控情緒的能力嗎？我該如何調控情緒？」

父母面對孩子負面情緒

要避免的５種 NG 回應

孩子遇到困難與挫折時，父母常見的慣性回應有哪些？陳志恆老師提出一則真實案例，剖析家長的 5 種 NG 回應。

阿嬤答應給 5 歲大的孫子偉偉買巧克力，結果忘了，偉偉出現挫敗的情緒，應該有的東西，突然間沒有了，開始跺腳生氣，孩子情緒一來，爸媽急著回應，只是 NG 回應無法幫助孩子有效處理情緒。

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

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