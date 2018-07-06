孩子長不高，該打生長激素嗎

【採訪整理／張郁梵】

生長激素是人體重要的荷爾蒙之一，掌管生長發育與細胞的複製，臨床上，常被用來治療兒童生長遲緩和生長激素缺乏症。

然而，隨著家長對孩子的身高日益重視，越來越多父母帶著小孩檢測生長激素分泌量，希望能自費補充，但打生長激素真的能長高嗎？

雖然身高只有 169 公分，但無損阿根廷足球巨星梅西在球場上的表現，而他最為人津津樂道的話題，恐怕就是在十歲那年被診斷罹患生長激素缺乏症，要不是持續接受生長激素 Human Growth Hormone（HGH）治療，他的身高或許就此停在 140 公分。

看著梅西從「侏儒」變成足壇「小巨人」，許多憂心小孩長不高的家長似乎燃起一線希望，不惜斥資百萬，也要搶著帶孩子去打生長激素，希望能藉此讓子女高人一等，但醫師提醒，大部分的小孩長不高都是睡眠不足、運動量不夠、營養不均衡導致，打生長激素也沒用，等於白花錢。

打生長激素就能長高？

錯！研究顯示僅半數人有效

林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科羅福松醫師表示，生長激素（HGH）是腦下垂體分泌的荷爾蒙，主要控制人體細胞、骨骼、肌肉和器官生長，雖然生長激素分泌不足的確會影響身高發育，診間也常碰到急著要讓孩子打生長激素的家長，但大部分的孩子在診斷後，都沒有生長激素分泌不足的問題，「比較常碰到的是太晚睡、錯過晚上 11 點至凌晨 3 點人體生長激素分泌最旺盛的時候，或是因為不運動、挑食、營養不均衡等原因，導致個子長不高。」

羅福松醫師坦言，生長激素有點被神化了！雖然不否認在某些情況下，打生長激素是有必要且有幫助的，像患有生長激素缺乏症、腦下垂體低下、俗稱「小胖威利」的普瑞德威利氏症、或是因 X 染色體異常引起的透納氏症等，的確可透過施打生長激素來改善發育不良的問題，健保也有補助，但條件嚴苛，須先由小兒專科醫師做骨齡攝影和抽血篩檢，確定有生長遲緩現象，再轉介給小兒內分泌專科醫師，向健保局報備，獲准後才能注射。

即使符合上述條件，也不是打了生長激素就一定能像梅西一樣長高 20 公分！研究指出，每週注射 6～7 次生長激素，療程 4 年，頂多比預期身高增高 3～7 公分。雖然劑量愈高，效果愈好，但也不能保證每個人打下去都能增高。接受生長激素療法的受試者，僅一半的人有效，另一半則效果不大，甚至沒效。

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

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