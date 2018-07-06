【大慶證券】投顧盤前－跌深醞釀反彈  台幣為續航力關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數昨日聯袂反彈，昨晚美股走揚很重要的意義在於，今日起美國即將對中國 340 億美元商品正式課稅，美股短線似乎有利空出盡的機會，而歐股昨晚也展開反彈，原因在於川普可能停止對歐洲汽車課徵關稅，換取歐洲讓步。此外，美元指數昨晚走弱，也有暗示短線避險心理消退的訊息，短線來說，美中貿易戰的陰霾在股市未全面利空出盡前將持續反應，而在貿易戰之後，高漲的油價已經開始帶起通膨的訊號，而美國聯準會 6 月會議記錄，顯示擔憂讓經濟過於強勁，可能導致經濟大幅下滑，也就是說，未來市場將會轉向對通膨以及貨幣緊縮的擔憂，因此，對美股來說，短線或有跌深反彈的機會，然中線仍為震盪整理的格局。

市場持續關注首波中美貿易戰的發展，昨日包含陸股、韓股等亞洲股市依舊弱勢，連帶台股同樣開低震盪，加上被動元件、MOSFET 等族群出現補跌，指數終場以 10611 點作收，下跌 110 點，並跌破年線關卡，成交量僅有 1307 億元。匯率方面，台幣近期貶勢趨緩，維持在約 30.5 元兌一美元的水準整理，使得外資昨日現貨部位小幅轉賣為買，但買盤無法延續，仍舊賣超 60.3 億元，加上外資在期貨多單也減碼 5983 口、淨多單口數破三萬關卡僅 21671 口，可見外資態度持續偏空，權值股賣壓沉重。技術面而言，指數收盤跌破年線並留下中長黑 K， KD 低檔交叉向下，短線回檔壓力龐大，若三日內無法重回年線之上，研判將有回測前低 10478 點的可能。

盤面表現方面，受到外資賣壓沉重影響，權值股表現疲弱，台積電、鴻海維持低檔盤整，金控雙雄也回測前低，壓抑指數走勢。中小型股而言，多方指標的被動元件族群氣勢轉弱，包含國巨、信昌電、華新科等都回測五日線，矽晶圓個股如中美晶、環球晶等殺低後也反彈無力，盤面缺乏多方主流指標，在現階段進入除權息、公佈營收的時機點，具有業績的族群成為關鍵重點，相關類股包含塑化、紡織、蘋概、IC 設計、整流二極體等都為後續值得留意的方向。

