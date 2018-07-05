卡森國際(00496-HK)擬300萬美元進一步收購柬埔寨一地塊

卡森國際(00496-HK)公布，於2018年7月5日，Kasen Cambodia(公司全資附屬公司)及林女士訂立代理協議，據此，Kasen Cambodia已同意委託林女士促使及代表其收購該地塊，代價為300萬美元。根據代理協議將予收購該地塊將由Kasen Cambodia控股公司用作在特别經濟區開發經批準工業項目。

根據代理協議，Kasen Cambodia已同意委託林女士促使及代表其收購該地塊，而林女士已同意為及代表Kasen Cambodia收購該地塊的所有權利、業權及權益，代價為300萬美元，即每平方米30美元。於代理協議日期，該地塊由一名柬埔寨個人擁有。

據悉，該地塊(由位於斯敦豪區幹邊分區的約一幅地塊組成)與柬埔寨特别經濟區相連，總地盤面積為約100,000平方米，於本公布日期由地塊擁有人持有。該地塊與公司於2018年4月12日公布的潛在地塊收購中提述的地塊相連。該地塊現時空置併獲準作農業用途。

完成轉讓該地塊業權予Kasen Cambodia後，Kasen Cambodia將申請變更該地塊許可用途，費用約為5,000美元。目前預計該地塊將用作土地儲備併將用作開發經批準工業項目，以配合公司於特别經濟區潛在投資。

林女士為一位柬埔寨企業家，於柬埔寨的基礎設施發展、物業發展、消費品貿易、消閒及酒店行業擁有逾30年投資經驗。

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