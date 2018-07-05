中國中車(01766-HK)：4-6月簽訂約220.7億元合同

中國中車(01766-HK)公布，公司於2018年4-6月期間簽訂了若幹項合同，合計金額約220.7億元人民幣，具體情況如下：
1. 公司控股子公司南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司分别與杭州市地鐵集團有限責任公司、合肥軌道交通車輛有限公司、南京地鐵建設有限責任公司和南京綠地地鐵五號線項目投資發展有限公司簽訂了總計約58億元人民幣的地鐵車輛銷售合同。
2. 公司下屬動車企業與中國鐵路總公司下屬各相關路局公司簽訂了約29.1億元人民幣的動車組高級修合同。
3. 公司控股子公司中車浦鎮龐巴迪運輸系統有限公司分别與龐巴迪運輸股份有限公司、深圳市機場股份有限公司簽訂了總計約25.5億元人民幣的地鐵車輛銷售合同。
4. 公司全資子公司江蘇中車電機有限公司與新疆金風科技股份有限公司簽訂了總計約23.5億元人民幣的風力發電機銷售合同。
5. 公司全資子公司中車南京浦鎮車輛有限公司、新譽龐巴迪信號系統有限公司聯合體與蕪湖市運達軌道交通建設運營有限公司簽訂了總計約19.8億元人民幣的機電系統集成管理與供貨合同。
6. 公司控股子公司中車青島四方機車車輛股份有限公司分别與阿根廷交通部及紹興市風情旅遊新幹線建設有限公司簽訂了總計約19.3億元人民幣的地鐵車輛銷售合同。
7. 公司全資子公司中車株洲電力機車有限公司與寧波市軌道交通集團有限公司簽訂了總計約16.2億元人民幣的地鐵車輛銷售合同;分别與大秦鐵路股份有限公司和朔黃鐵路發展有限責任公司機輛分公司簽訂了總計約22.8億元人民幣的機車銷售合同。
8. 公司全資子公司中車山東機車車輛有限公司與德國DB Cargo AG簽訂了總計約6.5億元人民幣的貨車銷售合同。
上述合同總金額約佔公司中國會計準則下2017年營業收入的10.5%。
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