中國太保(02601-HK)擬出資98.35億元參與上海房地産開發項目

中國太保(02601-HK)公布，於2018年7月5日，公司的附屬公司太保壽險與瑞安房地産及永業集團訂立合資經營合同，據此合同，各方同意成立合資公司，以在位於中國上海市黃浦區的目標地塊進行房地産開發項目。合資公司成立後，太保壽險、瑞安房地産及永業集團將分别持有合資公司70%、25%及5%的股權。

依據合資經營合同，該項目的預計投資總額約為人民幣195.00億元。太保壽險對合資公司出資人民幣98.35億元，此外，太保壽險對合資公司提供股東借款，預計約為人民幣54.50億元。太保壽險上述兩項出資預計合計總額為人民幣152.85億元。

合資公司的註冊資本為人民幣140.5億元，由合資公司股東根據其持股比例以貨幣實繳出資。據此，太保壽險、瑞安房地産和永業集團將分别出資人民幣98.35億元、人民幣35.125億元及人民幣7.025億元，分别佔註冊資本的70%、25%及5%。

此外，於2018年7月5日，合資公司股東以人民幣136.1億元的價格，成功競得目標地塊。目標地塊為位於中國上海市黃浦區的商用及辦公用地塊，土地面積約3.5萬平方米，地上建築面積約24.3萬平方米，包括辦公19.7萬平方米和商業4.6萬平方米；地下建築面積約14.8萬平米，包括商業6萬平米。合資公司擬在目標地塊上建造的綜合性房地産項目包括三棟辦公樓及商業設施。

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