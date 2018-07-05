TPK Q2營收季減14.7%優預期 下半年營運增溫

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (5) 日公布 6 月合併營收 59.47 億元，月增 14.3%，年減 32.4%，第 2 季合併營收 177.91 億元，季減 14.7%，年減 20.6%，表現較原預期季減 2 成好，但仍是近 8 季低點；本業第 2 季力拚損平，下半年隨著蘋果新 iPhone 上市，營運將增溫。

宸鴻今年前 6 月 386.44 億元，年減 11.82%；第 2 季為傳統淡季，主要客戶新、舊產品轉換，造成產能利用率下滑，本業恐有虧損壓力，上半年營運動能不夠，下半年隨著蘋果新 iPhone 上市，據指出將有 2 款 OLED 機款，1 款 LCD，可望自 8 月啟動拉貨，有助宸鴻下半年營運增溫。

董事長江朝瑞日前在股東會後表示，今年第 2 季產業低潮過了以後，第 3 季、第 4 季會慢慢上來，由於整個手機行業整體應該不會非常的旺，所以今年不會有太大的高潮，預估全年營運約與去年持平或微幅成長。

宸鴻第 1 季合併營收 208.5 億元，年減 2.6%，季減 36.6%，主因季節性因素及第 1 季工作天數較少造成；營業毛利 12.3 億元，營業毛利率由上季 6.7% 降至 5.9%，主因產能利用率下降所造成；稅後純益 6800 萬元，季減 88.49%，年減 88.96%，每股純益 0.17 元。

宸鴻今年營運將先蹲後跳，原預估第 2 季營收將季減 2 成，實際結算數字略優於預期；法人原預估營業利益恐為負數，本業轉為虧損，但能否維持損平，則要看產品的組合而定。